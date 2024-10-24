Исчезнет просто на глазах: как отмыть с крана известковый налет из крана

На кранах часто встречается известковый налет. Он неизбежен, поскольку остается от минералов, которые вызывают отложения после испарения воды. Кроме того, такой налет часто есть на кранах или душевых лейках. Отмыть его можно достаточно просто, поэтому рассказываем дальше, как именно.

Одним из самых популярных растворов для выведения известкового налета является обычный уксус, пишет Mirror. Он довольно эффектный для устранения налета, впрочем процедуру надо постоянно обновлять.

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Некоторые эксперты из домохозяйства нашли лучший метод, который избавит кран от налета. Для этого вам понадобится предмет, который есть на кухне в каждом доме.

Как избавиться от известкового налета

Нужно взять свечу и натереть ею поверхность крана. Благодаря воску создастся барьер, с которого вода будет просто сползать и не будет оставлять никаких следов. После натирания, отполируйте кран сухой тряпкой из микрофибры, которая обеспечит гладкое водоотталкивающее покрытие.

Благодаря этому трюку краны снова будут блестящими. Повторить такой лайфхак можно на лейке душа, которая также постоянно накапливает на себе известковый налет.

Чтобы достичь аналогичного эффекта, специалисты говорят, что вместо свечи можно использовать вощеную бумагу. Один и второй метод создадут барьер, который поможет предотвращать появление стойких пятен от жесткой воды.



От налета на кране можно легко избавиться / Фото Pexels

Чтобы избавиться от воска из крана, нужно воспользоваться обычным уксусом. Но если вам не хочется применять свечу на кранах, тогда от пятен жесткой воды и известкового налета поможет избавиться обычный лимон.

Этот цитрусовый фрукт имеет прекрасные антисептические свойства, поэтому идеально подходит для чистки. Все, что надо сделать – это разрезать лимон пополам и провести им по крану с налетом. Оставьте лимонный сок на определенное время, чтобы он вошел в действие, а потом можете смывать.