Как пробить слив в ванной: забудьте о соде и уксусе

Засоренные трубы встречаются в быту очень часто. На кухне слив забивается из-за остатков пищи, а вот в ванной из-за волос. На поверхности их можно убрать салфеткой, а вот если плохо спускается вода, то это значит, что надо выводить волосы изнутри действенными методами.

Разблокировка стоков зависит от того, где именно они забились – на кухне или в ванной, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror. Опытный сантехник Джастин Корнфорт говорит, что если засорение произошло в ванной комнате, то стоит забыть о привычном использовании уксуса и пищевой соды.

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Чем очистить засоренную трубу в ванной

Сода и уксус хорошо выводит пищевые засоры на кухне, в ванной эти ингредиенты использовать нецелесообразно, поскольку они не дадут никакого результата.

Чтобы убрать волосы, нужно пользоваться не химическими средствами, а механическими методами. Лучшим методом от волос считается дренажная змейка, которая эффективно вылавливает волосы и очищает хорошо трубу. Дренажная змейка без проблем выводит весь засор, который образовался глубоко в трубах и не наносит ему никакого вреда.

Выбирайте инструмент из гибких и прочных материалов. От дешевого пластика лучше обойтись, поскольку он может сломаться внутри и трубы и стать еще дополнительной проблемой.



Засор в ванной убирают дренажной змейкой / Фото Pexels

Если дома нет инструмента, а волосы нужно быстро убрать – поможет лимонная кислота. Два пакетика нужно растворить в литре горячей воды и залить в трубу. Кислота хорошо разъест все засоры уже через 15 минут.

Чтобы очистить засор, можно воспользоваться любым стиральным порошком. В сток нужно насыпать 3 столовые ложки средства и оставить на 30 минут. За это время порошок начнет взаимодействовать с засором и устранит его. После указанного времени все хорошо промойте водой.