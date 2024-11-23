Одна ошибка, из-за которой на комнатных растениях нет новых листьев: ее почти все делают

Уход за комнатными растениями иногда бывает очень непростым, особенно в случае, когда вы никак не можете понять, что же именно вызывает проблемы. Но есть одна распространенная ошибка, которую допускают многие люди.

Комнатные растения требуют хорошего ухода, сообщает 24 Канал. И обычно цветоводы думают о состоянии почвы и горшка, но часто забывают о том, чтобы позаботиться о листьях. А именно из-за них рост всего растения может замедлиться.

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Почему нужно вытирать пыль с листьев?

Уборка в доме обычно предусматривает питье пола, очистку ванной комнаты и протирание различных поверхностей. Вот только листья комнатных растений обычно к этим поверхностям не включают, а зря. Регулярная чистка листьев принесет пользу не только домашнему саду, но и вам.

Прежде всего, это дает защиту от вредителей, которыми очень часто страдают комнатные растения. Если вы будете регулярно протирать пыль, гораздо реже придется сталкиваться с тлей или клещами. Пыль может скрывать вредителей и затруднять их выведение.

А протирание листьев помогает поддерживать здоровье растений и обезопасить их от проблем, которые серьезно влияют на рост цветов. Кроме того, отсутствие пыли на листьях может улучшить их фотосинтез. А вот пыль, наоборот, препятствует проникновению света, которое нужно для того, чтобы растение получало "топливо" для роста.



Пыль с листьев нужно протирать / Фото Pexels

Чем протирать листья растений?

Прежде всего, вы можете использовать мягкую губку или тряпку из микрофибры. Растения точно оценят это, но ткань должна быть чистая и без остатков разнообразной "химии". С помощью этих простых средств вы можете очистить листья.

Но если вы хотите придать ему изысканный блеск, тогда вы можете воспользоваться кожурой банана. Если натереть листья внутренней частью кожуры, тогда листья растения станет как навощенным и будет выглядеть вдвое ярче и изысканнее. Кроме того, этот способ точно не навредит растению.