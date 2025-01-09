Батареи заработают на полную: нужно сделать одну простую вещь

Если вы заметили, что ваши батареи в доме плохо нагреваются, расстраиваться не стоит. Скорее всего, вы можете улучшить ситуацию всего одним простым способом.

Зима – это время холодов, и хочется, чтобы по крайней мере дома всегда оставалось тепло. Но если вы заметили, что батареи прогреваются медленно, или вообще холодные в некоторых местах, звать мастера сразу же не нужно. Скорее всего, вы вполне можете справиться с проблемой самостоятельно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Как улучшить работу батареи

Если ваши батареи плохо нагреваются, скорее всего, их нужно сбалансировать – а это легкая задача по отрегулированию потока воды, чтобы обеспечить равномерный нагрев. В случаях, когда на батареях есть части, которые остаются холодными тогда, когда другие уже нагрелись, это точный сигнал, что батарея нуждается в балансировке.

Несбалансированные батареи могут привести к неравномерному прогреву помещения и неэффективному использованию электроэнергии. А отрегулировать работу батареи вы вполне можете самостоятельно.

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Первое, что нужно сделать – это выключить систему отопления и дождаться, пока батареи полностью остынут. После этого вы сможете безопасно работать с вентиляционными клапанами без риска обжечься.

После этого очень важно найти вентиляционные клапаны на радиаторах в доме и открыть их, повернув против часовой стрелки. Так вода сможет свободно циркулировать системой, а вы увидите, какие части батареи нагреваются быстрее, а какие – медленнее.



Батареи могут греться сильнее / Фото Pexels

После этого нужно включить отопление и подождать, пока вода начнет циркулировать системой. Обратите внимание на батареи, что нагреваются первыми – это поможет понять, какие клапаны нужно отрегулировать.

После этого отопление следует выключить и снова дать радиаторам остыть – это уравняет уровень давления и воды в системе. После этого следует настроить клапаны – на батарее, что нагревается первой, нужно поворачивать клапан по часовой стрелке, пока он не закроется. После этого откройте его на четверть оборота.

Для более точной настройки используйте цифровой термометр. После урегулирования клапана на первой батарее, время переходить к другой. И учитывайте: чем дальше батарея находится от котла, чем больше нужно открывать клапан, чтобы увеличить поток воды.