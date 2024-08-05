Даже дешевое пиво будет на вкус идеально: вот как улучшить его вкус

Иногда случается так, что пиво на вкус ужасно, но это не значит, что вам нужно сразу же выливать его. На самом деле есть всего один простой ингредиент, который может улучшить вкус напитка.

Бармены давно знают об одном чрезвычайно простом способе, который может улучшить вкус даже дешевого пива. И нужен всего один ингредиент, который уже есть у вас дома.

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Как улучшить вкус пива

Оказывается, самая обычная поваренная соль может изменить вкус дешевого напитка и сделать его более насыщенным и приятным. Обычно ее добавляют в определенные сорта пива – например, в кислое или IPA, ведь это помогает усилить фруктовые ноты и уменьшить горечь в напитке.

Бармены уже много лет следят за этой тенденцией и убеждают, что сочетание соли и пива может быть чрезвычайно удачным и вкусным. Также в некоторых барах есть контейнеры, из которых соль можно насыпать прямо в бутылку или покрыть ею края стакана. А в винных магазинах соль к пиву может продаваться на кассе.



Пиво можно улучшить / Фото Pexels

Как правильно добавить соль в пиво

Этот процесс не так прост, как может показаться на первый взгляд. Действовать нужно в несколько этапов, которые нельзя напутать. Сначала всегда нужно наливать пиво, а только потом добавлять соль.

Через этот продукт пиво начнет шипеть очень сильно, поэтому не забудьте, что нужно оставить немного места в стакане перед тем, как начинать трюк. И будьте готовы, что после добавления соли вкус действительно изменится – напиток станет менее шипучим и немного тяжелее.