Паутинный клещ не подберется к винограду: как защитить его в июне
Виноград –это очень популярное растение среди садоводов. Впрочем, к сожалению, он не только прихотлив в уходе, но и легко может быть атакован вредителями.
Немало насекомых пытаются атаковать виноград, и если не следить за его состоянием, можно очень быстро остаться без урожая. Поэтому Porady 24 делятся, как уберечь свой виноградник от паутинного клеща.
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Какие бывают клещи на винограде
К сожалению, паутинный клещ – это не единственный вид клещей, которые могут атаковать виш виноград. Также это может быть войлочный и листовой клещ. Из-за того, что эти насекомые очень мелкие, разглядеть их совсем непросто. Весной они могут уничтожить почки, а уже летом на листьях появляются пятна, бугорки, мелкие шарообразные наросты и тому подобное.
Будьте очень внимательны с этими насекомыми – если вы не будете с ними бороться, можете потерять не только урожай этого года, но и весь виноградник.
Симптомы паутинного клеща
Если на винограде поселился этот вид клеща, между стеблем и листом вы сможете увидеть тоненькую паутинку. Сначала самого клеща может быть и не видно, однако понемногу листья начнут усыхать.
Сами клещи имеют бледно-зеленый цвет, они мелкие и овальной формы. Вследствие питания клеща на листьях появляются пятна от белого до желтого цвета. Следующий этап – листья становятся ломкими, разрываются между прожилками и в конце концов опадают.
Паутинный клещ часто поражает виноград / Фото Pexels
Паутинный клещ встречается также на яблонях, бобовых, стручковом перце, баклажане, горохе, томатах и тыквенных.
Как бороться с паутинным клещом
Симптомы поражения клещом могут быть очень разные: листья могут желтеть, скручиваться, страдают и побеги, и плоды винограда. Но против этих вредителей действуют препараты-акарициды. И если вы обнаружили, что виноград поразили клещи, откладывать лечение точно не стоит. Вот несколько эффективных средств:
- Прованто Майт – этот акарицид имеет широкий спектр активности, и его можно также применять на плодовых культурах. Также защитит от медяниц, цикадок и щитовок, однако безопасен для полезных насекомых.
- Балазо – инсектицид-акарицид контактного действия. Будет эффективен против листоминирующих молей, гусениц яблонной плодожорки, тли, листовертки, клещей, огневки и клопов.
- Вертимек – также полезный инсектицид, который поможет бороться с вредителями на винограде. Имеет высокую устойчивость к смыванию дождем.