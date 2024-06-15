Паутинный клещ не подберется к винограду: как защитить его в июне

Виноград –это очень популярное растение среди садоводов. Впрочем, к сожалению, он не только прихотлив в уходе, но и легко может быть атакован вредителями.

Немало насекомых пытаются атаковать виноград, и если не следить за его состоянием, можно очень быстро остаться без урожая. Поэтому Porady 24 делятся, как уберечь свой виноградник от паутинного клеща.

Интересно Тли больше не будет: как действенно избавиться от вредителей без химии

Какие бывают клещи на винограде

К сожалению, паутинный клещ – это не единственный вид клещей, которые могут атаковать виш виноград. Также это может быть войлочный и листовой клещ. Из-за того, что эти насекомые очень мелкие, разглядеть их совсем непросто. Весной они могут уничтожить почки, а уже летом на листьях появляются пятна, бугорки, мелкие шарообразные наросты и тому подобное.

Будьте очень внимательны с этими насекомыми – если вы не будете с ними бороться, можете потерять не только урожай этого года, но и весь виноградник.

Симптомы паутинного клеща

Если на винограде поселился этот вид клеща, между стеблем и листом вы сможете увидеть тоненькую паутинку. Сначала самого клеща может быть и не видно, однако понемногу листья начнут усыхать.

Сами клещи имеют бледно-зеленый цвет, они мелкие и овальной формы. Вследствие питания клеща на листьях появляются пятна от белого до желтого цвета. Следующий этап – листья становятся ломкими, разрываются между прожилками и в конце концов опадают.



Паутинный клещ часто поражает виноград / Фото Pexels

Паутинный клещ встречается также на яблонях, бобовых, стручковом перце, баклажане, горохе, томатах и тыквенных.

Как бороться с паутинным клещом

Симптомы поражения клещом могут быть очень разные: листья могут желтеть, скручиваться, страдают и побеги, и плоды винограда. Но против этих вредителей действуют препараты-акарициды. И если вы обнаружили, что виноград поразили клещи, откладывать лечение точно не стоит. Вот несколько эффективных средств: