Копеечное средство навсегда изгонит пищевую моль: найдете его в каждой аптеке

Мало людей знают, что против пищевой моли, которая может вызвать немало проблем, может помочь всего одно дешевое средство.

Пищевая моль – это то насекомое, которое очень часто можно встретить среди продуктов на кухне. Там она может откладывать личинки практически повсюду: в чаях, орехах, в кашах или даже на стенках шкафов. Но мириться с напастью не нужно.

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Чем опасна пищевая моль

Выдохните с облегчением: основной вред, который несет взрослая особь моли – это эстетический. Конечно, мало кому приятно смотреть на надоедливое насекомое среди своих продуктов. Впрочем, врачи-дерматологи утверждают, что продукты жизнедеятельности этого насекомого все же могут представлять некоторую опасность. А если сталкиваться с ними слишком часто, это может привести даже к дерматиту, аллергии или даже конъюнктивита.

В личинки моментально заражают все продукты, с которыми сталкиваются. И тогда возникает дилемма: можно ли есть продукты, в которых побывала моль? Ответ прост – нет. Вместе с едой вам в рот так могут попасть фекалии насекомого или его личинки, и вы можете даже не заметите их.



От пищевой моли нужно избавиться / Фото Pexels

Какие есть народные средства против пищевой моли

Многие хозяйки убеждены, что камфорное масло или камфорный спирт – это наиболее эффективные средства против пищевой моли. Их можно использовать в любой квартире, а стоят они совсем немного – около 25 гривен.

От такого "подарка" моль убежит очень быстро и не вернется на вашу кухню никогда. Пропитайте ватные диски маслом или спиртом и разложите их в шкафах, где видели моль. Когда почувствуете, что аромат испарился, ватный диск нужно заменить.

Также хорошо против моли могут действовать также запахи лаванды, мяты, розмарина или лаврового листа. Эти продукты вы можете разложить по шкафам или использовать специальные саше с наборами трав.