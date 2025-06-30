Этот продукт есть у каждого: как легко избавиться от запаха в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике – частая проблема, даже если вы регулярно моете полки и не храните испорченные продукты. Но хорошая новость в том, что избавиться от него можно быстро, без дорогих средств и агрессивной химии.

24 Канал знает, как избавиться от запаха в холодильнике без химии.

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К счастью, существует множество вариантов, которые помогут убрать неприятный запах из холодильника без химии.

Уксус или сода

Эти два народных средства – лидеры в борьбе с неприятными запахами. Просто протрите внутренние поверхности холодильника раствором уксуса или пищевой соды (1 столовая ложка на литр воды), оставьте открытыми дверцы на 15 – 20 минут, и запах исчезнет.

Уголь, кофе, лимон

Уголь или молотый кофе в чашке – замечательные природные абсорбенты. Можно также положить ломтик лимона или несколько кусочков картофеля, смоченных в лимонном соке. Они впитают лишнюю влагу и аромат остатков.

Проветривание и чистка

Время от времени холодильник нужно не просто мыть, а проветривать – особенно после отключения или перед большой закупкой. Не забывайте чистить дренажное отверстие – именно оно часто накапливает остатки жидкости и вызывает затхлые запахи.

Важная деталь! Все продукты с сильным запахом – сыр, копчености, рыба – стоит хранить в герметичных контейнерах. Не забывайте проверять срок годности продуктов, даже если они "еще не пахнут".



Храните продукты в герметичных упаковках / Фото Unsplash

Кстати для удаления жира с плитки на кухне эффективны горячая вода с моющим средством, что содержит щелочь, уксус с содой, лимон или лимонная кислота.

Как вы видите, свежесть в холодильнике – это не про дорогую химию, а про регулярное внимание и простые средства с кухонной полки. А бонус – все будет пахнуть не бытовой химией, а чистотой.