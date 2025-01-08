В доме станет значительно теплее: вот чем утеплить деревянные окна

Деревянные окна могут способствовать появлению сквозняков зимой, и даже небольшие, совсем незаметные щели могут снизить температуру в доме на несколько градусов.

Накануне зимних холодов многие ищут способы утеплить окна и весь дом. И всего несколько простых действий помогут вам согреть дом гораздо лучше, сообщает 24 Канал.

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Поролон и скотч

Один из самых простых способов утепления окон – это использование поролона, который перед этим стоит нарезать на тонкие полоски. Их закладывайте во все щели, что удастся найти, а сверху заклейте скотчем.

Кроме того, вы можете приобрести уже готовые поролоновые полоски, снять с них пленку и заклеить щели.

Парафин

Парафин нужно растопить на водяной бане. После этого наберите его в шприц и впрысните его в щель. После этой простой процедуры в комнате станет намного теплее. Кроме того, это один из самых незаметных и эстетических способов утеплить ваш дом.



Парафином можно убрать щели / Фото Pexels

Монтажная пена

Если вы хотите перекрыть доступ холода в дом, можно воспользоваться и монтажной пеной. Задуйте ее в щели, подождите, пока она высохнет и срежьте остатки канцелярским ножом. Впрочем, будьте осторожны, ведь отскрести пену от стекла может быть непросто.

Термопленка

После того, как вы избавитесь от щелей, нужно утеплить и само стекло, и для этого можно использовать специальную термопленку. Наклеить ее можно с помощью напарника. И вот как это сделать:

вымойте и обезжирьте конструкцию окна, стекло и раму;

закройте щели, что могли образоваться в дереве;

по периметру всей рамы наклейте скотч. Под нижний штапик положите наполнитель, что поглощает влагу – так вы избежите конденсата;

разложите термопленку на столе и отрежьте нужное количество с запасом на 2 – 3 сантиметра;

приложите пленку к верхней части рамы и приклейте ее на скотч;

зафиксируйте низ пленки.

Снять ее можно будет весной, или оставить, если дома есть кондиционер – тогда она поможет сохранять холод в помещении.