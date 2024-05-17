Кусты будут ломиться от плодов: как вырастить много помидоров
Источник:"Главред"
Помидоры – это очень популярная культура, но для ее выращивания вам придется приложить немного усилий. И если вы хотите увидеть небывалый урожай, нужно позаботиться о подкормке томатов.
Хороший урожай – это тот результат, к которому стремятся все дачники, и именно ради этого огородники готовы вкладывать большие усилия в свой участок. Но для того, чтобы вырастить хороший урожай помидоров, нужно знать несколько важных секретов их выращивания.
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Как вырастить много помидоров
Возможно, вы хотите повысить урожайность помидоров? Что ж, есть один простой и надежный способ это сделать. Для этого вам нужно лишь во время цветения второй и третьей цветочных кистей опрыскивать кусты слабым раствором борной кислоты.
Почему борная кислота полезна для помидоров:
- она усиливает цветение;
- помогает в образовании завязи;
- препятствует гниению томатов из-за избытка влаги;
- делает помидоры более устойчивыми к болезням;
- увеличивает приток сахара к семенам и плодам.
Помидоры нуждаются в уходе / Фото Pexels
Для приготовления раствора борной кислоты для помидоров вам нужно взять 10 граммов кислоты и развести ее в стакане горячей воды, а затем добавить 10 литров воды. Будет достаточно одного – двух опрыскиваний для того, чтобы заметить результат. Впрочем, учитывайте, что между опрыскиваниями должно пройти не менее, чем 10 дней.
Кстати, борная кислота будет не менее полезной и для того, чтобы получить хороший урожай огурцов.
Чем подкармливать помидоры
Залог урожая – это крепкие и сильные корни. Поэтому вам нужно позаботиться о нем, а в этом поможет окучивание, и его нужно проводить дважды – когда появятся маленькие пузырьки на стеблях у земли, и когда стебель у самой земли изменит цвет с зеленого на синеватый.
Учитывайте также и то, что мульчирование помогает повысить урожайность помидоров. Под слоем мульчи земля будет рыхлая, и в нее легко будет попадать влага и воздух – это поможет увеличить урожайность на 25 – 30%. Мульчировать можно опавшими листьями, сеном и соломой.