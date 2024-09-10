Как быстро сварить фасоль: эти лайфхаки сэкономят вам часы

Фасоль –это питательный и вкусный продукт, который может стать ценным ингредиентом во многих блюдах. Единственный минус: готовить ее нужно очень долго.

Фасоль перед варкой нужно перебрать – она не должна быть старой, иначе вы не достигнете нужного результата, даже если будете стоять над кастрюлей часами. Также не забудьте промыть фасоль под холодной водой. А потом время использовать несколько лайфхаков, которые подготовили Советы 24.

Интересно Как избавиться от плохого запаха с одежды без стирки: подборка самых быстрых лайфхаков

Как правильно варить фасоль

Если вы купили фасоль на вес, проверить ее срок годности будет непросто, а это все же является принципиальным и очень важным моментом. Чем старее фасоль, тем больше времени вам понадобится на ее приготовление, ведь она пересыхает.

Следующий шаг после переборки, о котором уже упоминали ранее – замачивание. Оставить в воде фасоль нужно на 8 – 12 часов. Воду для замачивания впоследствии нужно слить и налить новую для варки. Замачивание полезно не только тем, что ускоряет процесс приготовления, но и помогает частично растворить олигосахариды, которые являются причиной повышенного газообразования после потребления блюд с фасолью.

Также эксперты советуют во время варки менять воду. А также есть один секрет успешного блюда: замоченную фасоль важно оставлять именно в холодильнике, а не на столе, ведь иначе она может заиграть. Также не оставляйте ее на дольше, чем 12 часов, ведь при варке середина останется сырой, а снаружи фасоль уже будет развариваться.



Фасоль нужно правильно варить / Фото Pexels

Как сварить фасоль быстро

Конечно, далеко не всегда у вас найдется свободные 8 часов перед тем, как приготовить блюдо. К счастью, процесс варки фасоли можно существенно ускорить. И для этого можно воспользоваться несколькими простыми лайфхаками.

Первый из них – добавление в воду для варки добавление в воду для варки соды на кончике ножа. Она может ускорить процесс и ваша фасоль будет готова всего за один час.

Также вы можете сделать следующее: залейте фасоль кипятком, проварите 3 минуты и оставьте под крышкой на 40 – 60 минут. После этого смените воду и поставьте варить до готовности – долго ждать результат не придется.

И последний лайфхак, который также может оказаться очень полезным – это добавление холодной воды во время варки. Тогда варить фасоль нужно в большой кастрюле. И как только вода закипит, добавьте в нее стакан холодной воды. Процесс нужно каждый раз повторять – четыре, пять раз. Так фасоль может свариться даже за 40 минут.