Как выбрать самые сладкие мандарины: простые правила, которые стоит запомнить

Когда вы приходите в магазин, многообразие оранжевых фруктов сначала может сбить с толку. Но для того, чтобы не есть потом горькие или кислые мандарины, нужно правильно отобрать их.

Найти сладкий мандарин в магазине может быть не так и просто, сообщает 24 Канал. Некоторые люди пытаются определить спелость по цвету кожуры, другие учитывают размер. Впрочем, есть еще несколько важных признаков, о которых забывать не стоит.

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Как выбрать мандарины по сорту

Для того, чтобы выбрать сладкие мандарины, прежде всего, нужно знать, на какой сорт обращать внимание прежде всего. Сладость и вкус мандаринов может зависеть также и от места их выращивания, а также времени сбора урожая.

Вот какие сорта мандаринов самые сладкие:

Клементин . Это популярный сорт, который является гибридом апельсина и мандарина, родом из Алжира. Плоды будут немного сплющенные снизу и ярко-оранжевые.

. Это популярный сорт, который является гибридом апельсина и мандарина, родом из Алжира. Плоды будут немного сплющенные снизу и ярко-оранжевые. Муркотт. Гибрид мандарина и танжерина, который также называют медовым. Он сладкий, но уже не такой сочный, и в таких плодах вы можете найти немало мелких косточек.

Гибрид мандарина и танжерина, который также называют медовым. Он сладкий, но уже не такой сочный, и в таких плодах вы можете найти немало мелких косточек. Уншиу. Мандарин родом из Китая, плоды шаровидные, приплюснутые у основания и с бугристой ярко-оранжевой кожурой.

Но сорт – это не все признаки, которые помогут вам определить спелость мандарина. Также нужно обратить внимание на несколько других признаков.

Вес

При выборе возьмите мандарин в руки и сравните разные плоды по весу. Фрукт, что кажется тяжелее, чем выглядит, это значит, что он будет сочнее и вкуснее. Большее содержание сока также значит, что мандарин будет отличаться сладостью.

Цвет кожуры

Он должен быть яркий, насыщенный и оранжевый. Такая кожура свидетельствует о высоком содержании сахара и спелости плода. Если же кожура тусклая и зеленоватая, тогда фрукт может оказаться неспелым и немного кисловатым.



Плоды нужно выбирать по цвету / Фото Pexels

Аромат

Спелые мандарины имеют ярко выраженный аромат, и его можно почувствовать даже на расстоянии. Если запаха нет, или же плоды вообще пахнут неприятно, брать такие мандарины не стоит, ведь они неспелые.