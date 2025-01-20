Чтобы в кошельке всегда водились деньги: вот как его выбирать

Кошелек – это важный предмет, который можно найти в сумке каждого человека. И эта вещь имеет достаточно мощную энергетику, которую можно использовать в свою пользу.

Эзотерики убеждены, что кошелек – это тот аксессуар, который нужно выбирать с максимальной внимательностью, ведь он якобы может влиять на финансовый успех человека, сообщает 24 Канал. И всего несколько простых советов в выборе кошелька помогут сделать его настоящим магнитом для денег.

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Как выбрать идеальный кошелек, чтобы в нем всегда были деньги?

Прежде всего, эзотерики утверждают, что в старом и потрепанном кошельке деньги водиться не будут. А если в нем есть дырка, даже небольшая, деньги вроде будут "вытекать" из него. Поэтому как только вы заметите, что кошелек изнашивается, стоит позаботиться о замене аксессуара.

Покупать новый советуют в период растущей Луны, – тогда и деньги, положенные в него, будут приумножаться. Также за покупкой лучше идти в первой половине дня, в утро среды или четверга.



Кошелек нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

Кстати, стоит рассчитать и стоимость кошелька и взять именно столько денег, сколько он стоит – для того, чтобы кошелек приносил финансовый успех, желательно не брать сдачи за него, особенно в копейках. Лучше всего покупать кошелек золотистого или красного цвета – они ассоциируются с богатством и могут притянуть достаток.

Хвастаться покупкой сразу также нельзя – на три дня кошелек советуют спрятать подальше от чужих глаз, ведь недобрый взгляд может отпугнуть финансовый успех. Кстати, имеет значение даже размер кошелька – деньги вроде бы "не прощают" плохого к ним отношения и совсем не любят, чтобы их сгибали. Поэтому учитывайте то, что в кошельке должны быть достаточно большие отделения – и отдельные для банкнот и копеек.

А для того, чтобы привлечь в кошелек достаток, в него нужно положить специальные талисманы, которые в этом помогут: