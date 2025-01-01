В праздники хочется, чтобы все дома выглядело великолепно. Даже самая ответственная хозяйка, которая постоянно следит за чистотой в доме, может столкнуться с пятнами на зеркалах. Чтобы никаких полос и разводов не было – воспользуйтесь несколькими действенными советами.

Их стоит принять во внимание, если хотите придать зеркалам замечательный блеск на длительное время, пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila. Вам понадобятся салфетки из микрофибры, распылитель, уксус, вода и спирт по желанию.

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Используйте салфетки из микрофибры

При чистке зеркал технически можно пользоваться газетами или бумажными полотенцами, но это не совсем правильный выбор. От бумажных изделий на зеркалах остаются полосы, ворсинки и остатки газетной бумаги. Лучше всего чистить зеркало салфетками из микрофибры. Тонкие ткани из микроволокна плоского переплетения не оставляют полос и ворсинок на стекле.

Нужно просто нанести средство для мытья окон на чистую ткань из микрофибры и протирать поверхность S- или Z-образными движениями. Чтобы вытереть все насухо, после основного мытья пройдитесь еще сухой тряпкой из микрофибры.



Лучше всего зеркала мыть тряпкой из микрофибры / Фото Pexels

Сделайте самодельный раствор

Многие специалисты скажут о том, что лучшим раствором для чистки зеркал является домашний. Вам понадобится только вода и уксус. Это средство не будет содержать мыла, который приводит к появлению полос на зеркалах.

Смешайте стакан уксуса со стаканом воды в бутылке с распылителем, хорошо встряхните и наносите на тряпку из микрофибры. Этот момент важно учесть, поскольку именно таким способом нужно вытирать стекло, а не нанося раствор непосредственно на него.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Удалите пятна спиртом

Проблемные места на зеркале можно предварительно обработать. В этом поможет спирт, который прекрасно убирает остатки зубной пасты, средств для волос или отпечатки пальцев.

Смочите ватный спонжик в спирте и протрите проблемные места, чтобы перед основной чисткой убрать лишний жир и грязь. После этого можно использовать любое средство для чистки стекла с микрофибровой тканью.