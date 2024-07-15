Чтобы орхидея была пышной и здоровой: 5 советов по уходу

Орхидеи –это довольно прихотливые растения, которые требуют немало ухода. Впрочем, и цветение вам отблагодарит за тяжкий труд.

Уход за орхидеями – это довольно непростое дело, но бояться этих цветов не стоит. С несколькими важными советами справиться с этим прихотливым цветком смогут даже новички.

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Выберите подходящий сорт

Уход за орхидеей начинается еще с выбора подходящего сорта. Новичкам лучше выбрать такие, которые не будут слишком требовательными в плане ухода. Хорошо подойдут, например, Каттлея или Пефиопедилум.

Во время покупки нужно посмотреть также на состояние цветка: в орхидеи должно быть крепкое и здоровое однотонные листья, а на корнях не должно быть признаков заболеваний. Важно, чтобы земля также была хорошо дренирована.

Подготовьте почву

Если вы хотите посадить орхидею в почву сами, тогда сначала вам нужно как следует подкормить землю, и для орхидей хорошо подойдет универсальное удобрение "20-20-20". Ваша земля должна быть рыхлой, а также хорошо подойдут кусочки коры и мох сфагнум. Но в обычной земле орхидея не продержится долго, поэтому подберите правильную основу для ее роста.

Используйте пластиковые горшки

Орхидеи советуют выращивать именно в пластике, и желательно прозрачном и обязательно с отверстиями для дренажа на дне. Кроме того, в таком контейнере будет очень удобно наблюдать за длиной и здоровьем корней.



Орхидею нужно правильно посадить / Фото Pexels

Освещение

Для того, чтобы орхидея хорошо росла, вам нужно позаботиться о хорошем освещении, и прямые лучи могут погубить ее. И для того, чтобы получить баланс, вам нужно поставить горшок в полутень на южное или восточное окно.

Следите за влагой

Правильный полив – это одна из важнейших частей ухода за орхидеей. Избыток влаги может привести к тому, что цветок погибнет, поэтому флористы советуют поливать ее примерно раз в 7 – 11 дней. Следите, чтобы вода не попадала на части растения.