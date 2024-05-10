Если лампы нет: как еще можно высушить гель-лак дома

Иногда случаются ситуации, когда маникюр нужно срочно исправить, и времени посетить специалиста нет. Но вы на самом деле можете высушить гель-лак без лампы.

Неприятные ситуации случаются постоянно – и испорченный маникюр – это то, с чем вы точно не хотите столкнуться. Но если это все же случилось, не бегите сразу в салон; если у вас есть гель-лак нужного цвета, вы можете высушить его даже без использования лампы.

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Как высушить гель-лак без лампы

Из-за отключения света вы можете остаться без света, от которого и работает ваша лампа для высушивания гель-лака. И для того, чтобы избежать такой ситуации, вы можете заранее заказать маленькую лампу, которая будет работать от павербанка.

Она будет стоить недорого, а подключить ее можно с помощью обычного micro USB. Сушить она будет не хуже, чем обычная лампа, а благодаря своей компактности может легко поместиться в большую косметичку.

И все же вы можете справиться с проблемой и без лампы вообще, и самое главное в такой ситуации – это понять, какой именно тип лака вы используете. Существует всего два типа популярных гелевых лаков – те, которые чувствительны к УФ-лучам, и те, что равнодушны к свету.



Гель-лак можно высушить без лампы / Фото Pexels

Если у вас лак, требующий света, это может стать проблемой. Впрочем, многие пишут, что его можно высушить на солнце. Достаточно поднести руки к свету – например, к окну. Но стоять придется очень долго, чтобы покрытие прикрепилось к ногтевой пластине. С лампой этот процесс занимает не более, чем минуту.

Но вот для того, чтобы высушить маникюр на солнце, вам придется ждать часами! Очевидно, что этот вариант не совсем подходящий, поэтому лучше стереть такое покрытие и сделать маникюр тогда, когда под рукой будет специальная лампа.

Лучшим выбором будет лак, равнодушный к свету. И если лампы нет, тогда его можно высушить такими способами: