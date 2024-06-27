Эти методы 100% работают: как быстро вывести блох из дома

Блохи могут поселиться в доме через домашних любимцев - кошку или собаку. Чаще всего они поселяются на коврах и даже допрыгивают до ног. Согласитесь, явление не слишком приятное. Впрочем бывают и бытовые блохи. Вывести их можно достаточно просто благодаря нескольким действенным методам.

Перед тем, как начать выводить блох из квартиры, выведите их сначала с домашних любимцев. Для этого приобретите в специализированных магазинах специальные жидкие средства от блох или таблетки, которые выводят глистов и убивают блох на коже. Последний препарат довольно действенный, поэтому блохи быстро подыхают.

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Одновременно с этим надо начинать выведение блох с ковров, одежды людей, мебели, покрытия пола, мягких игрушках, где они способны жить.

Как вывести блох из дома

Начать выведение блох можете с химических средств. В магазинах их много, поэтому сможете выбрать то, что нужно именно вам. Но если не хотите применять химию из-за запаха или детей, которые живут в доме – воспользуйтесь народными средствами.

Эфирные масла

Блохи хорошо выводятся из квартиры с помощью эфирных масел. Паразитов очень отпугивает резкий запах эвкалипта, мяты и гвоздики. Обработайте поверхность одним из этих масел и блохи быстро исчезнут.

Чеснок

Измельченный чеснок смешайте с дрожжами и обработайте этой смесью пол. Через сутки пропылесосьте помещение. Блохи должны сдохнуть от этой смеси, но для профилактики еще некоторое время можете оставлять зубчики чеснока на полу.

Цитрусовые

Блохи очень не любят резкого запаха, поэтому цитрусовые идеально подойдут в борьбе с вредителями. Для этого просто разложите кожуры апельсинов, лимонов или мандаринов в места обнаружения паразитов.

Соль

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Рассыпьте соль по полу и покрытиях. Кристаллики соли когда попадут на панцирь блох, то разъедают его и тогда паразит умирает. После суток надо будет пропылесосить соль и сделать влажную уборку.

Соляным раствором можно протереть поверхности и искупать в нем своего домашнего любимца. В ведре воды растворите 1 килограмм соли, поместите в этот раствор животное аж по шею и продержите так около 3 минут, а потом промойте шерсть чистой водой.

Уксус

Концентрированным раствором уксуса обработайте все поверхности в доме и пол, не забывая о плинтусах и щелях.

Саше

Также от блох помогают ароматные смеси трав, которые можно разложить по дому в местах скопления блох.

В общем старайтесь поддерживать чистоту в доме. Проводите влажную уборку и постоянно пылесосьте пол. Если чистоты в доме не будет – блоги могут вернуться.