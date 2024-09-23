Как избавиться от муравьев дома: это проще, чем вы думали

Муравьи дома – это не катастрофа, но если их завелось слишком много, тогда они действительно становятся проблемой. Они могут заползать в еду, сладости и скапливаться на липких поверхностях.

В общем муравьи способны разносить бактерии и различные инфекции, поэтому не желательно, чтобы они бегали по столешнице или кухонном столе, пишут Porady 24. А еще муравьи могут накапливать пищу в труднодоступных местах, а это приведет к образованию в этих местах грибка и плесени.

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Основной причиной появления муравьев дома является несоблюдение чистоты в помещении. В противном случае они могут эмигрировать от соседей. Вывести муравьев из дома можно несколькими способами.

Приманка с вареньем

Муравьи любят сладкую пищу, поэтому и приманка для них должна быть сладкой. Возьмите полстакана варенья, 0,5 чайной ложки борной кислоты и чайную ложку дрожжей. Все это равномерно перемешайте и разложите в плоские сосуды. Поставьте их в местах, где больше всего видите муравьев.

Дрожжи и борная кислота

Также губительной для муравьев является дрожжи и борная кислота. Сделайте небольшие шарики и расставьте их по всей кухне. Муравьи начнут есть добытую пищу, но борная кислота их убьет. Вместо дрожжей можно использовать яичный желток.

Уксус и нашатырный спирт

Нашатырем или уксусом надо смазать все поверхности на кухне. Благодаря этим жидкостям муравьи потеряют ориентиры и не смогут узнать свои ферменты, поэтому покинут дом.



От муравьев из дома можно быстро и легко избавиться / Фото Pexels

Эфирное масло

Вытравить муравьев из дома можно с помощью эфирного масла. Прекрасно подойдет корица, лаванда, гвоздика, лимон или апельсин. Вам нужно 10 капель масла развести в 200 миллиграммах воды. Этим ядом надо опрыскать поверхности, плинтусы, вентиляцию, кухню и ванную. Также маслом можно смочить ватные диски и поставить в тех местах, где ползают насекомые.

Пищевая сода

Сода является ядом для насекомых. Смешайте ее с чем-то сладким, добавьте немного воды и оставьте на тропах муравьев или в труднодоступных местах.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Острый перец или чеснок

Зубчиком чеснока натрите все поверхности в квартире. Запах очень отталкивает насекомых, поэтому им придется покинуть дом. Впрочем в этом методе есть один минус – аромат чеснока выветривается, поэтому его надо постоянно обновлять.

Вместо чеснока можно использовать жгучий перец чили, который надо рассыпать возле гнезда с муравьями.

Химические средства

Также можете воспользоваться специальными химическими спреями, которые борются с насекомыми. В магазинах вам посоветуют, какие аэрозоли являются полезными. Кроме того, можно приобрести специальный мел, порошок или пасту.