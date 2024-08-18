Как избавиться от пятен от пота на одежде: забудете о желтизне навсегда

Жаркая погода плохо влияет на одежду, поскольку из-за высокой температуры на теле появляется пот, а на одежде остаются пятна от него.

Сильные пятна на одежде состоят не только из пота. Желтый налет возникает из-за реакции жиров и белков в поте с алюминием и цирконием в антиперспиранте, которые загрязняют ткань. Здесь надо понимать, что чем дольше пятно будет на одежде, тем сложнее будет его вывести. Кроме того, пятно может иметь довольно специфический запах, поэтому его надо обязательно бросить в стирку.

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Как вывести пятно пота с одежды

Для того, чтобы вывести пот и убрать плохой запах вам понадобится порошок для стирки, уксус и кондиционер для белья. Процедуру замачивания надо делать в удобном тазу.

Сначала одежду надо прополоскать в теплой воде, чтобы разбавить пятно. Перед этим ее надо обработать смесью жидкого средства для стирки с небольшим количеством уксуса, который хорошо вымывает желтые пятна в зоне подмышек.



От пятен пота можно избавиться просто и быстро / Фото Pexels

Смесь вылейте на пятно, потрите загрязненную ткань и оставьте на 20 минут. Самостоятельно уксус использовать нельзя, потому что он может повредить некоторые волокна, особенно из искусственного шелка.

Если же пятно не отмоется, придется воспользоваться более сильным средством. Для этого вам надо смешать кондиционер с водой в соотношении 1:10. Замочите в жидкости одежду на 20 минут и периодически переворачивайте ее. После этого вещи надо постирать в машине. Когда достанете из барабана, проверьте исчезло ли пятно. Если нет, то процедуру можно повторить еще раз.