Как избавиться от жвачки на одежде за 2 минуты: лайфхак от профессионала

Все знают, что с жевательной резинкой следует быть осторожными. А все потому, что если она прилипнет к одежде, то избавиться от нее бывает сложнее, чем от жирных пятен. Однако выход таки есть, поэтому об интересном методе стоит знать всем.

Блогер Томас Эннандес разбирается во многих лайфхаках, поэтому рассказал на своей странице в инстаграме, как всего за 2 минуты удалить жевательную резинку с одежды.

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Как удалить жевательную резинку с вещей

Вам понадобится армирующая лента и спирт. Сантехническую ленту вы сможете приобрести в любом магазине со строительными материалами. Место с жевательной резинкой и вокруг нее промочите спиртом и подождите 1 – 2 минуты.

Далее надо отрезать частичку армированной ленты так, чтобы она полностью покрыла место с приклеенной жвачкой к одежде. Тогда приклейте ее и оторвите резко вместе с жевательной резинкой.

Жвачка должна оторваться от одежды, но после этого одежду надо обязательно бросить в стирку, чтобы убрать резкий запах спирта.



От жевательной резинки можно легко избавиться / Фото Pexels

Как вывести жевательную резинку водой

Протирать жвачку или замачивать в воду не стоит, поскольку это лишь может ухудшить ситуацию. Впрочем, кубик льда можно поставить на жевательную резинку. Тогда она затвердеет, а щеткой или руками ее можно будет легко содрать с ткани.

Как вывести жевательную резинку феном

От жевательной резинки можно избавиться с одежды с помощью тепла. Просто включите фен и направьте струи на пятно. Через несколько минут резинка размякнет, и вы сможете отчистить ее от одежды.

Как вывести жевательную резинку уксусом

Разогрейте уксус, обмакните в него жесткую щетку и очистите загрязненный участок. Такой лайфхак должен был бы сработать, поэтому жвачка бы отклеилась. После этого одежду надо постирать.