Без губки: как отмыть пластиковый контейнер от грязи: как отмыть пластиковый контейнер от грязи

Часто мы пользуемся пластиковыми контейнерами для хранения пищи. Если она жирная, то отмыть содержимое не совсем то и просто. Иногда после мытья сохраняются жирные пятна. Чтобы этого не произошло, надо воспользоваться одним действенным лайфхаком.

Жирные отложения от пищи можно легко отмыть, если знать определенный секрет, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

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Лайфхак отмывания жира

Блогер рассказала, что в контейнер надо добавить немного моющего средства. Внутрь надо поставить одно бумажное полотенце или салфетку. Сверху залейте все теплой водой и закройте крышкой. Далее надо несколько секунд потрясти содержимое. Благодаря этому методу салфетка поглотит на себя всю грязь.

Когда увидите, что салфетка вывела все остатки пищи – выливайте и промывайте под проточной водой. Этот метод даже не требует губки для мытья посуды. По словам женщины, благодаря этому методу контейнер будет идеально чистым.

Идеальное отмывание пластикового контейнера: смотрите видео

Как вывести застарелый жир

Иногда бывает и так, что контейнеры или любая другая посуда стоит длительное время немытая. Чтобы застарелый жир вывести, стоит воспользоваться несколькими лайфхаками.

Уксус с содой прекрасно удаляют жирные пятна. Вам надо насыпать соду на жирную посуду, добавить уксус и оставить на 15 минут. После этого протрите все губкой и смойте водой.

Если же вы не любите мыть посуду народными методами на основе уксуса, который довольно специфически пахнет, то стоит воспользоваться горячей водой и моющим средством. Он предназначен для того, чтобы отмывать жир, поэтому если он застарелый, достаточно будет лишь дать посуде немного времени, чтобы вода с моющим разъела жир.