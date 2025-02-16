Чем вывести жирные пятна с одежды: подручные средства, которые достаточно эффективны

С жирным пятном на одежде сталкивается каждый человек. Иногда они выводятся после обычной стирки, иногда надо прибегнуть к выведению с помощью народных лайфхаков, чтобы полностью убрать пятно с одежды.

Не всегда избавиться от жирного пятна легко, пишет 24 Канал. В некоторых случаях это достаточно сложный процесс, который требует времени, терпения и использования специальных средств.

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Вывести пятно можно благодаря недорогим средствам, которые найдутся в каждом доме. Жир на одежде – одно из самых стойких пятен, поэтому если после стирки вещь не отстиралась, не стоит расстраиваться, поскольку избавиться от него можно благодаря нескольким проверенным методам.

Пищевая сода

Деликатные ткани и легкие вещи можно очистить с помощью пищевой соды. Этот способ использовали еще наши бабушки. Для удаления жирного пятна нужно растворить в четверти стакана теплой воды 4 столовые ложки соды. Смесь нужно нанести на загрязненное место и подождать час, а после этого промыть наряд и дать высохнуть.

Жидкость для мытья посуды

Этот способ считается одним из самых эффективных против жирных пятен. Нужно жидкость для мытья посуды втереть в жирное пятно и оставить на 20 минут, а потом постирать вещь в стиральной машинке. Перед стиркой средство смывать не нужно.

Мел

Жирное пятно нужно натереть мелом, или растереть мел в порошок и уже тогда посыпать им загрязнения. Оставьте вещь на час, чтобы мел вытянул весь жир, а потом встряхните и постирайте.



Жидкость для мытья посуды выводит жирные пятна / Фото Pexels

Соль

А вот этот метод является одним из самых популярных. На свежее пятно насыпьте соль и оставьте одежду на час. Далее протрите жирное пятно зубной щеткой и промойте под водой. Дополнительно вещь можно бросить в стирку.

Горчичный порошок

Разведите горчичный порошок с водой, чтобы смесь была похожей на кашицу. Нанесите ее на пятно и дайте наряду время высохнуть, а потом протрите щеткой и постирайте в стиральной машине.

Спирт

Даже с самыми старыми пятнами способен справиться высокопроцентный спирт. Для улучшенного эффекта к ложке спирта можно добавить несколько капель уксуса. Замочите одежду в горячей воде, а потом вылейте на пятно столовую ложку спирта. Подождите 10 минут, а потом бросьте в стиральную машинку с жидким средством для стирки.