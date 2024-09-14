Обувь никогда не промокнет: 3 лучших способа защитить ее, о которых знают единицы

С началом осени наступает и все более дождливая погода. А значит, возникает насущная потребность защитить свою обувь от промокания, а значит –и порчи.

Если вы постоянно будете носить свои ботинки в дождливую и влажную погоду, есть большая вероятность, что они довольно быстро начнут портиться. Но, к счастью, защитить ботинки возможно, и это сделать достаточно просто.

Интересно Когда осенью посадить нарциссы: зацветут с первым теплом

Вазелин

Для того, чтобы защитить свою обувь от промокания, вы можете обработать всю поверхность медицинским вазелином. Этот способ является одним из самых простых, но в то же время остается чрезвычайно действенным. После такой обработки вы можете сразу же обувать обувь и отправляться на дождливую прогулку.

Воск или парафин

Все, что вам нужно сделать – это растопить небольшое количество воска или парафина и обработать этим веществом всю обувь. Но вы должны следить, чтобы вещество после растапливания не было очень горячим, ведь иначе вы можете навредить материалу своих ботинок.

Не забудьте также обработать швы. А после нанесения нужно взять фен и хорошо высушить всю поверхность.



Воск поможет защитить обувь / Фото Pexels

Касторовое и льняное масло

Вам нужно смешать по чайной ложке этих двух масел, а после этого добавить к смеси еще чайную ложку парафина, натертого на терке. Все нужно перемешать и растопить на водяной бане.

Когда смесь начнет понемногу остывать, вам стоит нанести ее на поверхность обуви. Впрочем, учтите, что полностью высохнет она только за 7 – 8 часов, поэтому лучше взяться за процедуру вечером и оставить обувь сохнуть на ночь.