Эти 5 оберегов должны быть у входа в дом: защитят от невзгод

Издавна предки пытались защитить свой дом от различных проблем и недоброжелателей. И обычно для этого использовали различные талисманы и амулеты.

Всего одна незаметная мелочь, по словам эзотериков, может защитить дом от всего плохого, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Но положить возле двери что угодно нельзя – это должен быть особый предмет.

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Веник

Издавна веник считался оберегом от недоброй энергетики и различных финансовых проблем. Предки всегда держали веник чистым и ставили его в углу у входа. Держать метлу нужно было помелом вверх – именно так она не пропускала злых людей внутрь.

Держать сразу два веника дома нельзя было – поэтому от старого избавлялись перед тем, как принести новый. Как выбросить веник, чтобы не привлечь к себе беду, мы уже рассказывали ранее.

Гвоздь

В дверной проем нужно просто забить гвоздь, и это вроде бы защитит от зла и неприятностей. Также некоторые забивали три гвоздя на разных частях косяка – такой оберег предохранял от дурного глаза и считался самым мощным.



Гвоздь может быть оберегом / Фото Pexels

Булавка

Оберег для того, чтобы быть максимально действенным, должен быть незаметным – и поэтому над дверным проемом предки часто вешали обычную булавку, которую трудно заметить, если не присматриваться. Считалось, что она "отражает" негативную энергетику, если висит снаружи. А внутри булавка оберегает дом, не выпускает из него согласие и гармонию.

Подкова

Вероятно, всем приходилось слышать о том, что подкова – это мощный оберег. Наиболее действенной будет такая, которую вы случайно найдете на улице. Главное, чтобы подкова была металлическая – только так она будет действовать. Если повесить ее вверх ногами, она будет притягивать в дом деньги и удачу. Если же повесить вожжами вниз – защищать от зла и невзгод.

Соль

Для того, чтобы защитить дом от нищеты и беды, предки насыпали соль с обеих сторон порога. Также сыпали соль на порог каждый раз, когда месяц становился молодым – верили, что энергетика соли защитит дом от зла.

Кроме того, соль часто клали под кровать, чтобы она забрала негатив и защитила сны.