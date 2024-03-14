Эта малоизвестная ошибка может быстро убить ваши комнатные растения

Конечно, если вы держите дома домашние растения, вы хотите, чтобы они быстро и хорошо росли. Но всего одна ошибка, о которой вы можете и не подозревать, приведет к фатальному результату.

Даже если вы любитель и только начали выращивать домашние растения, вам точно приходилось слышать, что все растения имеют разные потребности и могут хорошо расти только в случае, если получают хороший и соответствующий уход. И одна ошибка может серьезно навредить растениям или даже привести к гибели.

Интересно Какие цветы посадить на кладбище: список растений, которые хорошо приживаются

Главная ошибка в уходе за растениями

Есть ли у вас дома ваза с фруктами? Если да – это прекрасно, ведь это полезные продукты, которые содержат много различных витаминов и могут быть очень полезными. Но то, что хорошо для людей, не всегда хорошо влияет на растения.

И если вы поставите свои вазоны слишком близко к месту, где хранятся фрукты – ждите беды. Вы могли об этом даже не подозревать, но во время созревания плоды могут выделять этилен – то есть газ, который достаточно быстро убивает и растения, и цветы. Такая особенность фруктов заставляет некоторых флористов называть их "тихими убийцами".

Поэтому если вы поставите свои растения рядом с фруктами, это может затормозить их рост, а также вызвать определенные деформации. Например, вы можете заметить скручивание листьев или то, что бутоны не будут распускаться.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Кроме того, это даже может привести к преждевременной смерти вашего растения.



Цветы не стоит ставить возле фруктов / Фото Pexels

Впрочем, различные комнатные растения по-разному страдают от воздействия этилена. И для того, чтобы точно предотвратить все возможные последствия – вам нужно отставить все ваши растения подальше от емкости с фруктами.

Касается это также и цветов в вазе – лучше им найти другое место, иначе они завянут быстрее, чем вам бы, вероятно, хотелось.