При какой температуре стирать тюль: вы могли и не догадываться

Тюль мы стираем не так часто, как одежду, поэтому важно придерживаться важных правил, чтобы не испортить вещь. Прежде всего надо знать температуру, которая идеально подходит для стирки тюля.

Стирать тюль рекомендуется хотя бы раз в один-два месяца, чтобы он всегда оставался на окне чистым и свежим. Именно поэтому важно за ним правильно ухаживать, чтобы не испортить из-за неудачной стирки.

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Тюль делают из очень нежной ткани, поэтому важно стирать отдельно и ни в коем случае не забрасывать стирать с другими вещами.

Как правильно стирать тюль

Специалисты советуют стирать тюль в специальных мешочках для стирки. Это следует делать для того, чтобы тюль не получил повреждений от барабана.

Лучше всего для стирки подходит не порошок, а гель. В случае с порошком надо сосредоточивать внимание исключительно на порошке предназначенном для бережной стирки.

Всегда выбирайте деликатный режим стирки. Пусть это будет вашим золотым правилом, если хотите сохранить тюль как можно дольше в лучшем виде.

Запомните, что нежная ткань не любит горячих температур, поэтому выбирайте 30 градусов. Это оптимальный вариант для тюля, который поможет постирать пыль с ткани.



Тюль лучше всего стирать при температуре 30 градусов / Фото Pexels

Как стирать тюль вручную

Если хотите стирать тюль руками, тогда замочите его в теплой воде с порошком для ручной стирки или содой и оставьте на 1 или 2 часа. Для ручной стирки температура воды тоже не должна превышать отметку 30 – 40 градусов.

Стирайте тюль вручную осторожно. Тереть изделие сильно не надо или выкручивать, иначе нежная ткань быстро деформируется. После стирки надо тщательно выполоскать несколько раз меняя воду. Это делается для того, чтобы на изделии не осталось разводов от порошка.

Чтобы не повредить тюль, лучше его не отжимайте, а аккуратно повесьте в расправленном состоянии на веревку, чтобы вода стекла самостоятельно.