Почти все забывают их мыть: 3 самые грязные части тела

Большинство людей считают мытье и купание привычкой, и поэтому редко задумываются о том, как именно это делают. И именно поэтому каждый раз пропускают три важные части тела.

Вам может казаться, что во время каждого принятия душа вы моетесь чрезвычайно тщательно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, есть достаточно высокие шансы, что вы также пропускаете несколько важных частей тела.

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Докторка Кейт Крендалл убеждена, что есть части тела, которые люди имеют гораздо реже, чем руки, лицо и тому подобное. Как следствие, там могут накапливаться различные виды бактерий, и также такие, что негативно влияют на здоровье.

За ушами

В любом месте, где есть складки кожи, может накапливаться значительно больше грязи и бактерий. И из-за того, что их моют реже, это может привести к раздражению кожи.

Дерматолог Стейси Талл сообщила, что накопление кожной грязи может привести к такому воспалительному заболеванию кожи, как себорейный дерматит. Он может вызвать появление белых или желтых хлопьев на коже головы, в том числе за ушами. Воспаленные участки могут начать чесаться и шелушиться.

Между пальцев ног

Хотя большинство воды и мыла стекает через ваши стопы и пальцы ног перед тем, как попасть в канализацию, это точно нельзя считать достаточным очищением этого участка тела. Поскольку кожа между пальцами ног не выделяет столько жира, сколько другие участки тела, последствия здесь будут уже совсем другие.



В душе важно мыться тщательно / Фото Pexels

Основной компонент накопленной грязи – это мертвые клетки кожи, и это может в конечном итоге привести к грибку ногтей. Также ваши ноги, как правило, сильно потеют, и это также грозит росту бактерий и появлению грибка.

Внутри пупка

Пупок – это темное и влажное место, полное кожных складок, а это создает идеальную среду для накопления мертвых клеток кожи, пота и различных микроорганизмов – бактерий и грибков.

Это не только приведет к появлению запаха, но и трение кожи может сделать эту область подверженной инфекциям.