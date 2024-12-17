5 деревьев, которые украсят любой двор: они принесут удачу и успех

Зима – это прекрасное время, чтобы уже задуматься о планировании своего двора. И для того, чтобы он выглядел лучше, его нужно засадить подходящими деревьями.

Многие дачники не знают, какие деревья лучше всего подходят для того, чтобы сажать их во дворе, сообщает 24 Канал. И некоторые из них могут принести в дом счастливую энергетику, хорошо повлиять на территорию двора и порадовать садоводов урожаем.

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Рябина

Наши предки представляли, что рябина – это очень мощный оберег для любого дома, что может защитить от неудачи и даже от злых сил. Дерево также вроде бы может улучшать настроение и притягивать удачу в дом, возле которого растет.

Кроме того, приметы указывают на то, что рябина – это символ женского начала. Но среди объективных причин, по которым стоит посадить рябину, дерево – хороший медонос, что привлекает в сад пчел и других насекомых опылителей.

Кроме того, из ягод рябины можно делать варенье, настойки, чай и другие заготовки.

Клен остролистный

Он известен не только многообразием сортов и окраской листьев, но и тем, что может притягивать в дом удачу и защищает от невзгод. Весной же дерево порадует вас нежными цветами, а осенью листья превратятся в яркий ковер из красных, желтых и оранжевых оттенков.

Акация

Посадить акацию во дворе – это очень удачная идея, ведь по поверьям акация может улучшать настроение и защищать от бед. Учитывайте также то, что дерево может улучшить качество почвы, на которой растет. А о медоносных свойствах акации знают, вероятно, все – пчелы никогда не обойдут ваш сад стороной.



Акация притягивает удачу / Фото Pexels

Лиственница

Если вы не хотите высаживать плодовые деревья, а взамен ищете декоративное растение, что принесет пользу дому, лучшим вариантом будет высадка лиственницы. Дерево имеет положительную энергетику, а также считается мощным антистрессом. По приметам, лиственница способствует спокойствию и восстановлению.

Магнолия

Это – дерево, которое прямо завораживает большими ароматными цветами, что расцветают еще до появления листьев. Магнолия лучше будет расти в местах, защищенных от ветра с кислым или нейтральным грунтом. Дерево не переносит застоя воды, поэтому позаботьтесь о дренаже.

Магнолия, по приметам, предвещает согласие в семье и притягивает любовь, поэтому будет хорошим знаком посадить ее неподалеку от дома.