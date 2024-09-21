Эти 5 ошибок в организации кухни мешают вам: они делают ее неудобной и меньшей

Хронический беспорядок на кухне, от которого не получается избавиться даже ежедневной уборкой - это настоящее проклятие. И для того, чтобы избавиться от него, нужно понять, какие ошибки приводят к нему.

Кухня – это практически главное помещение во всей квартире, и точно то, где создается больше всего беспорядка. Поэтому позаботиться о том, чтобы организация в этой комнате была идеальной – это первоочередная задача, пишет Woman&Home.

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Слишком маленькая столешница

Маленькие столешницы вроде бы освобождают место на кухне, но в то же время создают немало проблем во время приготовления пищи. У вас не остается места для разделочной доски, кастрюль, тарелок, различных ингредиентов и тому подобное.

Первое правило удобной кухни – наличие большой столешницы, за которой можно готовить. А еще одна проблема, которую имеют немало людей – накопления на столешницах всех возможных вещей. Попробуйте их убрать, и вы сразу же почувствуете, насколько удобнее стало пользоваться помещением.

Покупка вещей без предварительного измерения

Самая большая ошибка, которую вы можете допустить – это покупка какой-то тары без того, чтобы измерить предварительно пространство, в котором вы собираетесь хранить эту вещь. Иногда вещи оказываются слишком высокими, или слишком маленькими – и тогда приходится тратить слишком много пространства на хранение.

Неудачное зонирование

Зоны на кухне чрезвычайно важны, и если вы не создали их, это может привести к большим сложностям в хранении и использовании вещей. Попробуйте создать такое пространство, где масла, соль, специи, кухонная утварь и сковородки с кастрюлями были рядом с плитой, а бытовая химия – у раковины. Это значительно упростит вашу работу.



Неудачное зонирование может испортить кухню / Фото Pexels

Хранение без организации

Если у вас есть десятки баночек для специй, и вы просто ставите их в глубокий ящик – это еще одна ошибка. Вместо этого нужно собрать все специи в коробку, и только потом ставить ее в шкаф. Так вы сохраните немало места, а ваши мелкие предметы будут организованы и не будут создавать визуального беспорядка.

Слишком большая коллекция кастрюль и сковородок

Конечно же, нужно продумать способы организации различной посуды. Но не менее важно также следить и за ее количеством. Действительно ли вам нужны четыре сковородки? И пользуетесь ли вы регулярно всеми кастрюлями, занимающими ящики на кухне?

Если ответ – нет, пришло время убрать лишнюю посуду в кладовку или отдать ее друзьям, или в комиссионный магазин.