Эти 5 фильмов погрузят вас в осеннюю атмосферу: их нужно пересмотреть в сентябре

Осень – это пора, когда активного отдыха на улице становится все меньше, и все сильнее хочется завернуться в одеяло и посмотреть уютные, хорошие фильмы с чашечкой чая или кофе.

Сюжеты фильмов необязательно должны происходить осенью, чтобы перенести нас в это невероятное ощущение уюта и легкой меланхолии. І Porady 24 подобрали список из лент, которые просто обязательны к просмотру в первую половину осени.

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Когда Гарри встретил Салли

Этот фильм 1989 года точно погрузит вас в воспоминания и даст ощущение, что осень уже действительно началась. Главные герои фильма прогуливаются по Центральному парку, что уже засыпало листья, и их роман точно не оставит никого равнодушным.

Этот фильм также получил премию Британской академии за лучший сценарий, так что вы точно не пожалеете о потраченном времени.

Несравненный мистер Фокс

Не дайте этому анимационному фильму обмануть себя – ведь он точно не только для детей. Снят он Уэсом Андерсоном по мотивам детской повести Роналда Дала.

Главный герой ленты Мистер Фокс живет с женой и сыном и давно обустроил жизнь газетного обозревателя. Впрочем, соблазн дикого прошлого и природные инстинкты заставляют его вернуться к старым привычкам – а именно к кражам кур.

Фильм исследует идеи поиска баланса между природой и обязанностями, зрелости, роста и взросления.

Союз мертвых поэтов

События этого фильма разворачиваются в вымышленной элитной школе-интернате в 1959 году. В школе появляется новый учитель английского языка и литературы Джон Китинг, которого сыграл Робин Уильямс. Именно он вдохновляет учеников изменить что-то в жизни, а также пробуждает у них интерес к поэзии и литературе.

Блондинка в законе

Эль Вудс сначала даже не мечтала о карьере юриста, но все же поступает в Гарвард с надеждой вернуть своего парня Уорнера. Впрочем, время уходит, и она начинает задумываться, что способна на большее – и что юриспруденция начинает интересовать ее сильнее, чем бывший парень.

Эта романтическая комедия погрузит вас в радостное осеннее настроение, поэтому в сентябре ее нужно пересмотреть обязательно.



Блондинка в законе / Скриншот из фильма

Улыбка Моны Лизы

Фильм стоило бы смотреть только ради трио Джулии Робертс, Джулии Стайлз и Кирстен Данст. Впрочем, вас также может привлечь интересный сюжет и невероятная осенняя атмосфера. Во время просмотра фильма так и хочется надеть теплый свитер, взять чашку чая и запланировать поход на художественную выставку.