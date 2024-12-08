Эти 5 комнатных растений будут расти, даже если о них забыть: им не нужен полив

Комнатные растения могут мгновенно придать пространству уюта и яркости, но уход за ними часто бывает непростой. И неприятно, когда растение погибает из-за того, что вы забыли его вовремя полить.

Если вы мечтаете о комнатных растениях, но совсем не умеете за ними ухаживать, расстраиваться не стоит, ведь решение все еще существует, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Все, что нужно сделать – это завести правильные растения.

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Змеиное растение

Выращивании этого растения не вызовет у вас даже тени трудностей – оно может прожить без полива до месяца, его можно ставить и на свету, и в полутени, и во всем остальном оно также не требует существенного ухода.

Змеиные растения также имеют чрезвычайно эффектный вид и могут быстро достичь значительного размера, что делает их идеальными вазонами для заполнения неуютного пустого пространства.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Потос

Золотисто-зеленые листья потоса, извивающиеся вниз или вверх, могут украсить любую комнату. Еще одно его преимущество – вы можете даже не беспокоиться об уходе за растением, ведь он ему нужен минимальный.

Китайское вечнозеленое растение

Это растение также поражает своими декоративными зелеными листьями с серебристыми пятнами. Также она прекрасно переносит слабое освещение и может процветать, даже если вы периодически будете забывать о ее поливе. Кроме того, растение имеет немало разновидностей, и вы можете выбрать именно тот, что вам нравится.

Монстера

Этому растению для роста нужен минимальный уход и совсем немного полива. Перед тем, как уезжать надолго, ее просто можно поставить в ванну и буквально обмыть водой. Монстера оценит и влажность, и тщательный полив.



Монстера не требует много ухода / Фото Pexels

А если вы поставите ее в участок дома с ярким солнцем, тогда она порадует вас еще и новыми текстурными листочками.

Серебристый филодендрон

Это растение имеет шикарные бархатные листья, но при этом может расти даже в условиях совсем слабого освещения. Филодендрон не требует особого ухода и может прекрасно выживать в тенистых помещениях и получать воду только время от времени.