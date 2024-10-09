5 комнатных растений для людей, постоянно забывающих о поливе: они не засохнут никогда

Иметь комнатные растения в доме – это замечательно. Но вот уход за ними может быть непростым, а для некоторых людей даже непосильным.

К счастью, некоторые комнатные растения требуют совсем немного ухода и не обидятся на вас, если вы раз или два забудете их полить. Поэтому если вы мечтаете о пышном зеленом оазисе дома, но сомневаетесь в своих садоводческих способностях, начать можете именно с них, пишет Real Simple.

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Змеиное растение

Это растение не вызовет у вас никаких трудностей – его легко выращивать и можно неделями оставлять без внимания или значительного ухода. Они нуждаются в поливе только время от времени и могут хорошо расти и в условиях хорошего освещения, и даже в полутени.

Овальная толстянка

Это комнатное растение может стать дополнением к любому подоконнику. Она выглядит эффектно и красиво, но также не требует слишком большого количества усилий. Благодаря сочным листьям и стеблям она сохраняет достаточно много влаги, поэтому может выжить, если вы забудете о поливе на несколько недель.

Потос

Это растение идеально для путешественников – если вы польете его перед отъездом в отпуск, оно будет так же расти и тогда, когда вы вернетесь. Это растение такое популярное не зря – оно может расти в тени, хорошо разрастается и крепкое.



Потос не требует много ухода / Фото Pexels

Аглаонема

Это комнатное растение замечательное тем, что может переносить очень слабое освещение и процветает даже тогда, когда вы о нем совсем забываете. Вы можете найти немало интересных видов аглаонемы с различными пестрыми листьями, но любой из них потребует минимального ухода.

Спатифиллум

Для людей, которые проводят много времени вне дома, спатифиллум может стать идеальным выбором. Он требует полива только время от времени и может порадовать вас не только вертикальными темно-зелеными листьями, но и чрезвычайно красивыми белыми цветами.