Эти 4 комнатных растения помогают спать: поставьте их в спальне уже сейчас

Некоторые комнатные растения очень хорошо украшают дом, а некоторые могут дать еще и дополнительную пользу – в том числе и улучшить ваш сон.

Если вы хотите украсить свою спальню несколькими комнатными растениями, к их выбору нужно отнестись ответственно, ведь они могут существенно повлиять на ваш сон, сообщает 24 Канал.

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Мирная лилия

Это растение не только элегантное, но и положительно влияет на сон, и поэтому является идеальным выбором для вашей спальни. Она может очистить воздух и наполнить комнату спокойствием. А гладкие, блестящие листья и белые цветы создадут роскошную и одновременно уютную атмосферу.

Пальма арека

Также это растение известно как золотая пальма, пальма-бабочка или желтая пальма, ведь она может создать ощущение, как будто вы оказались в настоящих джунглях. Роскошные стебли с ярко-зелеными листьями придадут уюта и увлажнят воздух, а это особенно полезно во время сна в сухих помещениях.

Она может легко адаптироваться к комнатным условиям и требует только солнца и небольшого полива несколько раз в неделю.

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Орхидея

Это изысканное растение может не только порадовать вас цветами невероятной красоты, но и стать невероятно полезным в спальне. Ночью она выделяет кислород и улучшает качество воздуха во время сна.



Орхидея может улучшить сон / Фото Pexels

Драцена

Это растение идеально для любой комнаты, и даже для темной спальни, ведь ей нужна только полутень. Растение не требует много света и может эффективно очищать воздух. Его также можно ставить в детской комнате.