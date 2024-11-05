Никогда не сочетайте эти моющие средства вместе: можете навредить здоровью

Каждая хозяйка хочет сделать свой дом чистым и красивым, поэтому прибегает к различным методам сочетания средств, которые должны отчистить поверхности и убрать грязь. Впрочем, есть несколько моющих средств, которые нельзя сочетать между собой, поскольку это приведет к плохим химическим реакциям.

Вступив в реакцию два моющие средства могут начать выделять токсичные газы, которые приведут к слезоточивости глаз или ожогам кожи, поэтому очень важно знать, какие жидкости нельзя между собой миксовать, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Martha Stewart.

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Уксус и отбеливатель

Отбеливатель и уксус прекрасно очищают поверхности дома, но вместе их использовать не стоит. Смешивание этих двух растворов приводит к образованию газообразного хлора, который сможет раздражить дыхательные пути и глаза и вызвать проблемы с дыханием. Когда газообразный хлор реагирует с водой, то образует кислоту, которая может привести к ожогам кожи.

Перекись водорода и уксус

Смесь может привести к выработке коррозионного вещества, которое будет раздражать глаза, кожу и дыхательную систему. Сочетание уксуса и перекиси водорода способно высвободить пары, которые станут опасными для вдыхания.

Аммиак и отбеливатель

Никогда не смешивайте отбеливатель и аммиак, поскольку это довольно опасно. Сочетание двух веществ приведет к выработке хлорамина – токсичного газа, который раздражает глаза и дыхательные пути. В некоторых случаях он может вызвать тошноту.

Спирт и отбеливатель

Это сочетание опасно для здоровья, поскольку вдыхание веществ способно вызвать повреждение органов. Средство на основе спирта и отбеливателя разрушит поверхности, поэтому этими веществами нельзя ничего вытирать.

Отбеливатель и пятновыводитель

В пятновыводителях содержится амик, который расщепляет плесень и удаляет пятна. Если эти соединения смешать с отбеливателем, то произойдет испарение газа, которое является потенциально ядовитым.

Отбеливатель и средство для мытья духовок

В средствах для чистки духовок содержатся щелочные вещества, а если смешать жидкость с отбеливателем, то это приведет к образованию газообразного хлора. Он вызывает раздражение глаз, носа, горла и кашель.