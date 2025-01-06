Никогда не принимайте такие подарки: они несут несчастье

Получать подарки – это всегда приятно. Впрочем, с некоторыми нужно быть особенно внимательными, ведь они могут таить в себе скрытую опасность.

Эзотерики убеждены, что все вещи имеют свою энергетику и значение, и некоторые из них никогда не стоит дарить, а также принимать в подарок, сообщает 24 Канал. Поэтому будьте осторожны с несколькими вещами.

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Ножи

Подарок, который содержит острые предметы, и в частности ножи, считается не слишком благоприятным знаком. Приметы свидетельствуют, что ножи нужно покупать самостоятельно, так же как и ножницы и иглы. Острое лезвие вроде бы притягивает к себе негативную энергию и сохраняет ее, а это может негативно сказаться на человеке, который получает подарок.

Кошелек

Подарить пустой кошелек – к бедности и финансовым неудачам. Поэтому если вам дарят кошелек, убедитесь, что в нем лежит хотя бы несколько монет. Или же вы можете как бы "купить" этот подарок, передав дарителю маленькую купюру или монетку.

Такое действие поможет сохранить успех в финансовых делах.

Зеркало

Предки считали зеркала мистическим, почти потусторонним предметом, который очень часто используют в ритуалах, поэтому дарить и принимать в подарок его не стоит.

Считается, что зеркало даже может забрать красоту и молодость у того, кто в него посмотрит, если принять его от другого человека.

Виделки

Кухонная утварь – это еще одна вещь, которую людям стоит покупать самим себе. Особенно опасно дарить вилки молодоженам, ведь ничего хорошего такой подарок не принесет. Вроде бы отношения в паре не продержатся долго, а чувства начнут быстро угасать.



Вилки дарить нельзя / Фото Pexels

Зато так можно "подарить" неприятности, даже если даритель имел только хорошие намерения.

Ожерелье

Особенно опасно принимать такой подарок от мужчины – вроде бы это может привлечь несчастье в жизнь, а также такое украшение символизирует слезы. Считается, что женщина может быть несчастной, пока не избавится от подарка.