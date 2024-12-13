Почему нельзя дарить полотенца: этого ответа вы не ожидали

Часто на праздники в Украине любили дарить родственникам и родным вышитый рушник, однако по приметам этого нельзя делать. Оказывается, что для того, чтобы такой подарок не навредил надо прибегнуть к определенным действиям.

Мы дарим вышитый рушник, чтобы показать человеку свою любовь и заботу, пишет 24 Канал. Вы могли этого и не знать, но такое полотенце раньше можно дарить только на свадьбу или годовщину по украинским приметам.

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Рушник может стать семейным оберегом, особенно если на нем есть ручная вышивка. Свадебный рушник можно дарить молодоженам очень близкий человек. Издавна в Украине дарили рушник лишь тем, кого очень сильно уважали.

Экстрасенсы говорят, что к подарку рушника надо относиться осторожно, потому что если его дарит человек, который не желает добра, то вся негативная энергетика перейдет через подарок.

Просто так дарить рушник нельзя. Наши предки верили, что с ним можно передать своему человеку проблемы. Накликать беду и тяжелые болезни. Опасными считались изделия с черной и белой вышивкой, поэтому их нельзя было использовать на сватовстве, крещении или свадьбе.



Не все рушники можно дарить людям / Фото Pexels

Однако эти вещи касаются только вышитых полотенец. С махровыми и любыми другими полотенцами не связано никаких плохих примет. Их разрешено дарить в любое время и на любой праздник независимо от размера и цвета. Впрочем дарить полотенца не стоит коллегам, родственникам или просто знакомым, потому что они не оценят такой жест.

Детям нельзя дарить полотенце без согласия родителей. Иначе можно навлечь на ребенка беду и проблемы со здоровьем.

Нельзя дарить кухонные полотенца. Раньше люди заворачивали в него еду близким, которые отправлялись в дальнюю дорогу, поэтому подаренное кухонное полотенце может привести к тому, что люди расстанутся на долгое время.