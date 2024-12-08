Очень часто образ жизни долгожителей изучают для того, чтобы понять, как именно им удалось прожить так долго. И некоторые специалисты убеждены, что не последняя причина - это их способ питания.

Если вы не знаете, где начать свой путь к долголетию, тогда отказ от нескольких вредных продуктов может стать неплохим стартом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Диетолог Эми Дэвис убеждена, что есть всего 5 продуктов, употребление которых стоит решительно сократить уже сейчас.

Рафинированная мука

Белая мука и хлеб с высокой степенью обработки – это не лучший выбор для вашего здоровья, и многие долгожители предпочитают цельнозерновые продукты. Поэтому белые макароны, хлеб, рис и хлопья, распространенные во всем мире, содержат очень мало питательных веществ, несмотря на свой вкус.

Кроме того, в немалом количестве рафинированных продуктов можно найти различные добавки и консерванты.



Белый хлеб может быть не очень полезным / Фото Pexels

Красное мясо

Это – еще один продукт, который нечасто встретишь в рационе столетних людей. Производство красного мяса является экологически обременительным и требует немало ресурсов, а исследования обнаружили, что потребление этого белка может быть связано с повышенным риском рака толстой кишки и сердечных заболеваний.

Молочные продукты

Очень редко продукты из коровьего молока встречаются в рационе людей, которые живут в так называемых "голубых зонах" – регионах, где можно встретить больше всего долгожителей. Конечно же, молочные продукты могут предложить немало пользы – пробиотики, фосфор, кальций и белок – но также они содержат и насыщенные жиры и пищевой холестерин.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Сладости

Несмотря на то, что любая пища может найти место в диете долгожителя, включая сладости, главное здесь помнить об умеренности. Кроме десертов в особых случаях, сладкие напитки и закуски не являются регулярной частью рациона долгожителей.

Кроме того, они обычно избегают и подслащенных газированных и энергетических напитков, а также сладких соков – они имеют низкую питательную ценность, а взамен содержат немало сахара.

Обработанное мясо

Мясо с высокой степенью обработки, например бекон, сосиски и т.д., редко входит в рацион долгожителей – вероятно, из-за связи этих продуктов с заболеваниями сердца. В них содержится немало насыщенных жиров и пищевого холестерина, но также они нагружены и консервантами и различными добавками.