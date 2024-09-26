Прекратите класть эти 5 продуктов в морозилку: им там не место
Источник:CNET
Конечно же, хочется как можно дольше сохранять свежесть продуктов, и морозилка в этом может стать незаменимым помощником. И все же не все продукты подходят для того, чтобы складывать их туда.
Если вы хотите положить какой-то продукт в морозилку и забыть о нем на несколько месяцев, остановитесь! Сначала проверьте, можно ли вообще хранить его в этом отделении холодильника. Потому что, оказывается, он подходит далеко не для всего, пишет CNET.
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Молоко и сливки
Большинство молочных продуктов вообще нельзя замораживать, ведь после этого они станут практически несъедобными. Также молоко, сливки, сметана и йогурт имеют свойство расслаиваться при замораживании.
И после того, как это произойдет, вернуть их в нормальное состояние уже невозможно: в конце концов вы получите зернистый, водянистый или даже творожный продукт.
Единственное исключение – это мороженое из-за высокого содержания сахара, который уменьшает температуру замерзания.
Картофель
Так, если вы заморозите картофель в любом виде: печеный, пюре или сырой, он станет кашеобразным и зернистым после размораживания. Это происходит из-за того, что вода отделяется от крахмала клубня, и в результате образуется неприятная консистенция, которую очень трудно и неприятно переваривать.
Сыр
В замороженном сыре со временем начнут образовываться кристаллы льда, которые полностью изменят и вкус, и структуру продукта. Прежде всего это касается мягких сыров и сыре с плесенью, хотя некоторые виды и могут выдерживать постоянное холодный воздух, если сначала их натереть на терке и поместить в пластиковый пакет для хранения.
Сыр нельзя замораживать / Фото Pexels
Жареная пища
Самая вкусная часть любой жареной пищи – это хрустящая панировка или корочка. Вот только сразу же после того, как вы поместите тесто или мясо в морозильную камеру, продукты начнут поглощать влагу из окружающей среды, и пища начнет размокать.
Кроме того, жареная пища наполнена маслом, которое не может замерзать полностью, и поэтому продукты могут испортиться очень быстро.
Напитки в бутылках или банках
Возможно, вы пытались ускорить процесс охлаждения бутылки пива или другого напитка, поместив его в морозилку? Если так, то вы, скорее всего, знаете и о последствиях таких попыток.
Пиво может взорваться прямо у вас в морозилке, как и другие газированные напитки, поэтому нужно быть осторожными. А если вы все же собираетесь использовать морозилку для охлаждения, выставляйте таймер на 10 минут, чтобы избежать катастрофы и долгой уборки.