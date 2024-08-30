Эти 3 воспалительных продукта ускоряют старение: откажитесь от них уже сейчас

Воспаление –это естественная реакция вашего организма на обнаружение потенциальной "травмы" в нем. Но одно дело, когда воспаление возникает для лечения вируса, а другое – когда оно становится хроническим, без явного виновника.

Еда, которую вы едите каждый день, играет определенную роль в содействии воспалению или сдерживании его. И, возможно, вы не будете очень шокированы, когда узнаете, что фрукты, овощи и листовая зелень являются ключевыми продуктами для того, чтобы положительно повлиять на ваше тело. Впрочем, нейробиолог Роберт Лав рассказал о нескольких продуктах, которые негативно влияют на кожу и тело в целом.

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Сладкая газированная вода

Газировка из магазинов содержит очень много сахара, а вот чего в ней нет – так это полезной клетчатки. Именно поэтому она может серьезно и быстро повысить уровень сахара в крови, а также негативно влиять на скорость старения и увеличение веса. Учитывайте то, что весь этот сахар, содержащийся в вашей любимой газировке, также влияет и на воспаление, которое является одной из основных причин старения.

Картофель фри

Соль очень сильно обезвоживает вас, а обезвоживание – это еще одна популярная причины преждевременного старения кожи. Излишне уже и говорить о том, что в картофеле фри соли слишком много. И если вы уже потребляете этот продукт, очень важно оставаться увлажненными для того, чтобы нейтрализовать эффект соли и натрия.

Кроме того, нельзя забывать и о том, что картофель фри жарится во фритюрном масле, а когда пища готовится на сильном огне, она уже не будет полезной для вас. Такой продукт будет способствовать воспалению в организме и появлению окислительного стресса. Оба эти процессы связаны с такими заболеваниями, как диабет, болезни печени и проблемами с сердечно-сосудистой системой.



Картофель фри вреден для тела / Фото Pexels

Хот-доги

Проблема хот-догов скрывается именно в обработанном мясе, что туда добавляется. Оно содержит сульфиты – химические вещества, которые могут легко обезвоживать кожу и вызывать преждевременное старение.

Чрезмерное потребление обработанного мяса также часто связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими проблемами со здоровьем. Кроме того, оно содержит немало насыщенных жиров, которые также могут способствовать воспалению.