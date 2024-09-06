Эти 5 комнатных цветов могут расти в тени: они идеальны для осени и зимы

Очень часто комнатные растения страдают из-за того, что владельцы не могут обеспечить им правильное освещение. И для того, чтобы растения чувствовали себя наилучшим образом, нужно просто подобрать идеальные виды, которые подойдут именно к вашим условиям.

Долгое пребывание в тени может притормозить рост многих растений. Поэтому советуют размещать цветы у окон – в местах, где на них будет попадать достаточно лучей. Но некоторые растения могут прекрасно себя чувствовать даже в квартирах, где обычно нет очень много света. Советы 24 подобрали перечень таких растений.

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Аспидистра

Это многолетнее растение, которое может легко освоиться в условиях недостатка света. Она имеет глянцевые широкие листья с продолговатыми черешками и сохраняет насыщенный цвет при хорошем освещении, но без активного воздействия солнца.

Она может нормально развиваться даже при низких температурах, а при правильном уходе даже порадует вас интересными на вид буро-фиолетовыми цветами. Несмотря на то, что цветок не имеет особых требований по уходу и поливу, вам нужно будет регулярно протирать листья и убирать с него пыль.

Замиокулькас

Это изящное и элегантное растение, которое не нуждается в высокой влажности воздуха. Оно спокойно относится к не очень яркому освещению, хотя это и может немного замедлить рост. Впрочем, желательно все же не отдалять горшок от окна больше, чем на 2 метра.



Замиокулькасы могут расти в полутени / Фото Pexels

Фаленопсис

Среди орхидей фаленопсис наиболее теневыносливый. В природе растение растет в тропических лесах, на других растениях, поэтому также не находится под палящими лучами солнца. Наоборот, оно может ему навредить, а прямые лучи – вызвать ожоги на листьях на цветах.

Фикус

Цветоводы обожают это растение из-за неприхотливости в уходе и устойчивости к временной нехватке освещения. Их можно без страха ставить возле северных окон, и в полутени они будут чувствовать себя прекрасно.

Монстера



Монстера хорошо растет без большого количества солнца / Фото Pexels

Большие листья монстеры вполне удовлетворится небольшим количеством солнечных лучей, поэтому если вы будете выращивать ее в затененной комнате, она все еще будет процветать. Но забывать о другом уходе нельзя: монстера требует регулярного полива и протирания листьев от пыли.