Стоит поставить эти 5 растений в спальне: они улучшают сон

Всем людям нужен отдых, и сон – это лучший способ его получить. Учитывайте то, что в его улучшении могут помочь некоторые комнатные растения.

Если вы выберете для спальни правильные вазоны с цветами, это поможет не только украсить комнату, но и очистить воздух и улучшить сон, сообщает 24 Канал. Поэтому к выбору растений нужно отнестись ответственно.

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Лаванда

Это довольно популярное растение для улучшения сна и успокоения. Недаром экстракт лаванды используют для изготовления мыла и кремов, а также эту траву часто использовали в ароматических мешочках для того, чтобы защитить одежду от моли и неприятных запахов.

Считается, что лаванда очень полезна при бессоннице, помогает избавиться от тревоги перед сном.

Английский плющ

Это растение может очень хорошо впитывать частицы формальдегида из воздуха. Кроме того, оно почти не требует ухода, и поэтому его легко выращивать. Английский плющ может легко выдержать изменения в температуре и хорошо расти даже в тени.

Алоэ

Это уникальное растение, которое используют и в медицинских целях, и в косметологии, и для улучшения качества воздуха. Растение постоянно производит кислород и очищает воздух от вредных веществ.

Всего один вазон с алоэ в спальне может быть решающим для того, чтобы вы получили хороший ночной сон.



Алоэ нужно выращивать в спальне / Фото Pexels

Спатифиллум

Также это растение известно как цветок мира, и обладает способностью очищать воздух не только от токсинов, но и от плесени. Ночью может выделять кислород и создавать благоприятную для сна атмосферу в доме.

Папоротник

Он известен своей способностью очищать воздух от пыли, грязи и плесени. А некоторые виды папоротника могут выделять кислород даже ночью. Это растение также может очень удачно дополнить любой интерьер, поэтому стоит поставить его именно в спальне.