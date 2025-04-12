Эти растения стоит вынести из дома: они привлекают одиночество и горе

Комнатные цветы могут быть простым способом обновить интерьер и добавить в него уюта. Впрочем, нужно внимательно относиться к растениям, которые выбираете.

Некоторые растения в народе называют цветами безбрачия – и верят, что если человек будет держать их дома, он не сможет найти свою вторую половинку, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

Интересно Посадите эти 5 многолетних растений: они чрезвычайно быстро растут

Фикус

Раньше это растение уважали и любили, и поэтому цветок с большим мясистым листьями можно было встретить практически в любом доме. Впрочем, сейчас эзотерики относятся к растению совсем иначе – верят, что оно приносит женщинам несчастье в семейных отношениях.

Плющ

Такое растение точно не советуют выращивать у себя дома, ведь еще наши предки считали, что оно отгоняет мужчин. Никогда не советовали незамужним девушкам держать в доме плющ. К тому же такой цветок вроде бы не терпит никакого соседства.



Плющ не стоит держать дома / Фото Pexels

Сансевиерия

В народе это растение называют "щучий хвост". Из-за своей неприхотливости в уходе она очень популярна – и многие эзотерики верят, что она может принести в дом негативную энергетику, направленную на разрушение семейного благополучия.

Диффенбахия

Прежде всего нужно знать, что это ядовитое растение, которое не стоит держать в доме, если у вас есть маленькие дети или домашние любимцы. Она вроде бы также может вызвать головную боль, а приметы утверждают, что она приносит несчастье в дом.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие растения можно держать дома и почти не ухаживать за ними. Такие растения растут десятилетиями.

Хойя

Этот вьющийся цветок выглядит красиво и экзотично, но верят, что в доме, где растет хойя, не будет мужчин. Она вроде отгоняет их от дома, и тогда незамужняя девушка, живущая в ней, не сможет найти любовь.

Кроме того, стоит помнить, что листья этого цветка также ядовиты.

Японская рябина

Этот ветвистый кустарник, который также называют ардизией, отличается наличием маленьких красных ягод, которые собраны в гроздь. Но в народе куст имеет и другое название – дерево вдов.