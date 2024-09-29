5 растений, которые нужно держать в спальне: они улучшают сон

Оказывается, некоторые комнатные растения могут не только украшать ваше пространство и создавать зеленый оазис среди квартиры, но и способствовать лучшему и крепкому сну.

Когда говорится о хорошем ночном сне, то, конечно же, есть некоторые привычки, которые нужно внедрять в свою жизнь. Например, соблюдение постоянного расписания сна, отказ от телефона перед отдыхом и тому подобное. Но также вы можете и добавить несколько растений в свою спальню, чтобы помочь себе засыпать быстрее. И Томас Питерс, директор по ландшафту и садоводству в Serenbe, поделился несколькими лучшими растениями.

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Змеиное растение

Эти растения достаточно просты в уходе, и они совсем не требуют много хлопот. Им не нужен частый полив, и все, что нужно будет делать – это раз в несколько лет пересаживать цветок в больший горшок. Кроме того, змеиным растениям для процветания даже не нужно очень много света.

Потос

Это еще одно удивительно простое в уходе растение. И независимо какой вид вы выберете, скорее всего, они хорошо будут расти при среднем или ярком освещении в не влажных условиях, и спальня – это идеальная комната для такого растения.

Филодендрон

Филодендрон – это очень популярное комнатное растение, и поэтому его достаточно легко выращивать. Многие сорта этого растения имеют различные размеры, формы и текстуры, поэтому вы можете легко подобрать такую, которая будет отвечать и вашему пространству, и вкусу.

Кроме того, большинству филодендронов будет достаточно непрямого солнечного света, и место на окне спальни может подойти очень хорошо.

Лаванда

Если вы ищете ароматное растение, которое хорошо впишется в спальню – тогда лаванда станет отличным вариантом, ведь она приятно пахнет, и одновременно может успокоить вас перед сном. Оказывается, такой запах может повлиять положительно на то, как вы будете спать ночью.



Лаванду можно выращивать в спальне / Фото Pexels

Ромашка

Конечно же, вы уже знаете о преимуществах для здоровья от ромашкового чая, однако если вы посадите ее у себя дома, тогда она может положительно повлиять на то, как вы будете спать. Ромашка декоративная требует только небольшого количества полива и прохладной температуры. Она прекрасно будет цвести и может стать невероятным дополнением к вашей коллекции растений в спальне.