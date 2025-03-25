Запомните эти названия: самые сладкие сорта моркови, которые обожают все дачники

Опытные огородники поделились самыми сладкими сортами моркови для хорошего урожая. Чтобы овощей уродилось много, нужно не только выбрать удачный сорт, но и правильно ее вырастить и учесть нюансы по посадке.

В моркови содержится очень много полезных витаминов, поэтому ее полезно употреблять сырой, пишет 24 Канал. Кроме того, морковь является незаменимым овощем в приготовлении многих блюд, поэтому советуем выбрать один или несколько лучших сортов, которые можно высадить на огороде уже этой весной.

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Детская радость

Этот сорт моркови является нетребовательным, поэтому вырастет даже у новичков. Корнеплоды сладкие, с высоким содержанием каротина. Овощи долго хранятся и устойчивы к болезням.

Шантане

Эта среднеранние сортовая морковь созревает через 100 дней после всходов семян. Может расти на всех типах почв. Корнеплоды вырастают коническими, размером до 20 сантиметров. Дачники любят этот сорт за высокую урожайность и долгое хранение.

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Маэстро F-1

Этот ранний гибрид подходит для большинства регионов с различными климатическими зонами. Плоды имеют классическую цилиндрическую форму. Отличием сорта является то, что он никогда не болеет и дает большой урожай.



Названы сочные и вкусные сорта овощей / Фото Pexels

Каротан

Позднеспелый сорт, устойчив к болезням и непогоде. Это название сорт получил за высокое содержание каротина. Морковь не накапливает нитраты и считается полезной для детей.

Император

Поздний сорт отличается богатым вкусом и долгим периодом хранения. Сердцевина является нежной, мягкой и ароматной. Если овощ правильно хранить, то он может пролежать до 9 месяцев. Морковь не трескается и даже не гниет, если будет храниться во влажном помещении.

Для того, чтобы отпугивать вредителей от моркови, дачники советуют высаживать ее рядом с луком. Чтобы получить ранние побеги, можно замачивать семена в воде комнатной температуры на 2 дня, а когда они начнут проклевываться, то можно начинать высеивание, но перед этим семена надо будет просушить.