4 самых здоровых способа приготовления картофеля: вы и не догадывались

Картофель – это удивительно универсальный продукт, который можно приготовить множеством различных способов. Вот только далеко не все из них являются здоровыми.

Картофель можно добавить в немало других блюд, поэтому его можно увидеть практически в любом доме, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И с наступлением зимы она становится только более распространенной, поэтому стоит узнать и о способах ее полезного приготовления.

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Чем картофель полезен для здоровья?

Некоторых может удивить то, что картофель содержит немало полезных веществ для здоровья, сообщает диетолог Роксана Эхсани.

Картофель содержит много калия, витамина С, клетчатки, белка и энергетических углеводов,

– делится она.

Кроме того, картофель также является прекрасным источником железа, магния, фосфора, меди и растительных соединений. И хотя состав питательных веществ будет несколько отличаться для разных сортов картофеля, целом вы можете рассчитывать на то, что большинство этих питательных веществ будут присутствовать у вас на тарелке.

Нужны эти все вещества для того, чтобы поддерживать здоровье сердца, костей, иммунитета, кишечника, крови и мозга. Белок и клетчатка, которые можно найти в картофеле, помогают вам чувствовать себя сытыми после еды, а также обеспечивают стабильный уровень сахара в крови и уровень энергии.



Картофель можно приготовить полезно / Фото Pexels

Но какие способы приготовления картофеля будут наиболее полезными для здоровья?

Запекание

Запеченный картофель с овощами – это невероятно вкусно, а также, оказывается, не менее полезно. Это один из самых здоровых способов приготовления картофеля, ведь для этого вам не нужно добавлять к нему дополнительные ингредиенты, хотя многие и добавляют оливковое масло и соль перед тем, как поставить в духовку.

Но начинка и дополнения очень влияют на пользу блюда: помидоры, оливки, брокколи и другие овощи делают ее здоровой, а вот масло, сыр, сливки и бекон – наоборот.

Варка

Если вы хотите найти более питательный способ приготовления картофеля, попробуйте его отварить. Впрочем, здесь все также зависит от того, с чем вы будете подавать картофель. Сам по себе в отварном виде он содержит достаточно много питательных веществ. Впрочем, если вы используете ее для приготовления жирного картофельного салата с майонезом, это, конечно же, повлияет на ее полезность.

Жарка

Да, вы будете удивлены, но жареная картошка вполне может быть достаточно здоровым вариантом ее приготовления. Но здесь все зависит от источника жира. Жарка на оливковом масле или масле авокадо может обеспечить полезные для сердца ненасыщенные жиры, а вот добавление сала или масла могут уменьшить пользу блюда.

Пюре

Пюре – это едва ли не самый популярный способ приготовления картофеля, и к тому же достаточно полезный. Впрочем, для того, чтобы не уменьшить потенциал блюда, стоит с умом подходить к добавлению жирных сливок, бекона и других ингредиентов.