Эти 5 вещей обязательно должны быть в автомобиле: знают единицы

Какой бы современной и ухоженной ни была машина, стоит всегда помнить, что это техника, на которую нельзя полностью полагаться. И регулярное ее использование требует готовности к различным ситуациям и приключениям, которые могут случиться в дороге.

Независимо от того, отправляетесь ли вы в долгое путешествие на машине, или, как обычно, едете на работу, стоит держать несколько предметов под рукой, сообщает 24 Канал.

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Какие вещи нужно всегда держать в машине?

Если вы водите уже в течение длительного времени, тогда уже знаете, что должно быть в машине всегда. Но если вы только начинающий водитель, тогда этот перечень точно может помочь.

Треугольник аварийной остановки . Дорожный треугольник для обозначения места остановки автомобиля может быть очень полезным и важным в случае аварии или поломки.

. Дорожный треугольник для обозначения места остановки автомобиля может быть очень полезным и важным в случае аварии или поломки. Жилет безопасности . Светоотражающий жилет очень нужен, чтобы обеспечить вашу видимость на дороге в случае аварии или неисправности автомобиля.

. Светоотражающий жилет очень нужен, чтобы обеспечить вашу видимость на дороге в случае аварии или неисправности автомобиля. Аптечка . Проверьте, чтобы аптечка была как следует укомплектована. Вот что в ней должно быть: бинты, пластыри, антисептики, по возможности турникет, болеутоляющие средства, жаропонижающие и тому подобное.

. Проверьте, чтобы аптечка была как следует укомплектована. Вот что в ней должно быть: бинты, пластыри, антисептики, по возможности турникет, болеутоляющие средства, жаропонижающие и тому подобное. Домкрат и запасное колесо . Это понадобится на случай, если колесо будет пробито во время дороги. И стоит убедиться, что домкрат работает, а запасное колесо в хорошем состоянии.

. Это понадобится на случай, если колесо будет пробито во время дороги. И стоит убедиться, что домкрат работает, а запасное колесо в хорошем состоянии. Трос. Он понадобится в случае буксировки вашего или при необходимости другого автомобиля.



В автомобиле должны быть некоторые вещи / Фото Pexels

Что положить в автомобиль летом?

Кроме обычного перечня необходимых вещей, летом нужно позаботиться о еще нескольких дополнительных. Ведь если поломка машины произойдет под жарким летним солнцем, ситуация может оказаться довольно затруднительной.

Первым делом нужно позаботиться о спрее от насекомых и средстве от солнечных ожогов. Также лучше положить в дорогу дополнительный запас воды и шляпу.