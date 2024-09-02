Эти 5 вещей никогда нельзя класть под кровать: проверьте себя

Конечно же, в каждом доме есть место, куда часто складываются вещи, и потом вы забываете о них на годы. И пространство под кроватью – это одно из таких мест.

Скрывание вещей под кроватью – это эффективный способ хранить громоздкие вещи, однако также это идеальное место для того, чтобы положить что-то и потом забыть – если хотите, пространство под кроватью можно назвать черной дырой для хранения.

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Бумажные или картонные вещи

Возможно, у вас есть соблазн забросить под кровать несколько коробок из-под обуви или бумаг, но делать этого все же не стоит. Вы могли об этом не подозревали, и бумага часто является источником пищи для некоторых насекомых – например, толстолобика и тараканов, а также моли.

Белье и текстиль

Когда-нибудь вы, выбивая одеяло, видели, как из него вылетает целое облако пыли? Что ж, увидеть это придется еще не раз, если вы имеете привычку хранить одеяло под кроватью. Также класть туда нельзя и постельное белье.

Вообще хранить под кроватью что-то волокнистое или пористое, ведь эти вещи лучше всего впитывают пыль и грязь, которых достаточно под кроватью.



Не стоит хранить одеяло под кроватью / Фото Pexels

Кожаные изделия

Класть под кровать кожаные ботинки или любые другие вещи – это то же, что выставить их на солнце. Окружающая среда может нанести немало вреда таким вещам, и пыль может вызвать высыхание, трещины и обесцвечивание кожи

Пищевые продукты

Да, хранения под кроватью пищи может казаться бессмысленным, однако вы будете удивлены, что порой эксперты по уборке находят под кроватями! Мыши и другие вредители могут легко прогрызать картон и добраться до продуктов

Электроника

Под кроватью также не стоит класть и сломанные приборы и технику, которой уже не пользуетесь. На самом деле пыль может серьезно повредить эти вещи, а со временем привести к их поломке. Кроме того, все эти вещи создают повышенный риск пожара.