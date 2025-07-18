Секонд-хенды становятся все популярнее из-за того, что так можно достаточно дешево пополнить гардероб качественными и стильными вещами – если только знать, что и как искать, сообщает 24 Канал.
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Но некоторые вещи все же советуют обходить, и лучше покупать их новыми.
Что не стоит покупать в секонд-хендах?
Пуховики и дутые пальто
Все товары в секондах проходят обязательную термическую обработку и стирку – и это значит, что пуховики могут потерять свой надлежащий вид, даже если вы этого не заметите сразу. Пух внутри может сбиться в комки, и пуховик уже не будет греть так хорошо.
Пуховики не стоит покупать в секонд-хенде / Фото Pexels
Косметика и кисточки для макияжа
Это негигиенично, и такие вещи даже могут содержать частицы крови предыдущего владельца.
Нижнее белье и купальники
Не стоит покупать в секонд-хендах купальники, бюстгальтеры, плавки и трусы – это негигиенично даже после химической обработки и тщательной стирки.
Шерстяные вещи
Здесь все дело также в обязательной обработке, что проходят вещи в секонд-хендах. Шерсть – это капризный материал, требующий правильного и особого ухода. И, скорее всего, ваш местный секонд-хенд не может его обеспечить.
Вещь может оказаться не выстиранной как следует, или же испорченной вследствие этой стирки.
К слову, ранее мы уже рассказывали, как правильно стирать бюстгальтер, чтобы он не изнашивался и не усаживался.
Как правильно стирать вещи из секонд-хенда?
Тщательная стирка одежды из секонд-хенда – это обязательный этап ухода перед ношением. Но обычной стирки недостаточно, нужно почистить одежду по правилам:
- Температура стирки должна быть не ниже, чем 60 градусов. Так вы избавитесь не только запахов, но и патогенов.
- Первый раз стирайте одежду отдельно. Чтобы не перенести микробы на другие вещи, одежду из секонд-хенда нужно сначала постирать отдельно.
- Замочите одежду перед стиркой – ее нужно подержать несколько часов в воде с антибактериальным средством.
- Используйте горячий пар или глажку.