Секонд-хенды становятся все популярнее из-за того, что так можно достаточно дешево пополнить гардероб качественными и стильными вещами – если только знать, что и как искать, сообщает 24 Канал.

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Но некоторые вещи все же советуют обходить, и лучше покупать их новыми.

Что не стоит покупать в секонд-хендах?

Пуховики и дутые пальто

Все товары в секондах проходят обязательную термическую обработку и стирку – и это значит, что пуховики могут потерять свой надлежащий вид, даже если вы этого не заметите сразу. Пух внутри может сбиться в комки, и пуховик уже не будет греть так хорошо.



Пуховики не стоит покупать в секонд-хенде / Фото Pexels

Косметика и кисточки для макияжа

Это негигиенично, и такие вещи даже могут содержать частицы крови предыдущего владельца.

Нижнее белье и купальники

Не стоит покупать в секонд-хендах купальники, бюстгальтеры, плавки и трусы – это негигиенично даже после химической обработки и тщательной стирки.

Шерстяные вещи

Здесь все дело также в обязательной обработке, что проходят вещи в секонд-хендах. Шерсть – это капризный материал, требующий правильного и особого ухода. И, скорее всего, ваш местный секонд-хенд не может его обеспечить.

Вещь может оказаться не выстиранной как следует, или же испорченной вследствие этой стирки.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как правильно стирать бюстгальтер, чтобы он не изнашивался и не усаживался.

Как правильно стирать вещи из секонд-хенда?

Тщательная стирка одежды из секонд-хенда – это обязательный этап ухода перед ношением. Но обычной стирки недостаточно, нужно почистить одежду по правилам: