Эти 5 вещей никогда нельзя хранить у плиты

Хранение вещей на кухне иногда может стать настоящей проблемой, ведь вещей много, а места недостаточно. И все же столешницу возле плиты нельзя заставлять всеми вещами подряд, ведь из-за этого они могут испортиться.

Место вокруг плиты – это практически центр жизни на всей кухне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Учитывайте то, что температура плиты может быть очень высокой, и это приведет ко многим проблемам для вещей рядом.

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Кулинарное масло

Любой повар, который разбирается в своем деле, скажет вам, что масло для приготовления, особенно подсолнечное и оливковое, никогда нельзя ставить у плиты, ведь они очень чувствительны к высоким температурам.

Из-за такого размещения ваше масло может ухудшиться в качестве и быстрее прогоркнуть.

Специи

Может показаться очень удобным размещать различные приправы прямо у места, где вы все готовите, однако на самом деле это принесет вам больше вреда, чем пользы. Так вы можете быстро обнаружить, что ваши специи быстрее потеряют свой вкус, ведь из-за тепла высыхают эфирные масла, что придают специям и аромат, и вкус.

Бумажные полотенца

Конечно, нужно всегда иметь под рукой полотенце, чтобы удалить загрязнения или просто протереть руки, но из-за того, что они очень легковоспламеняющиеся, держать их прямо у источника огня – далеко не лучшая идея.



Бумажные полотенца нельзя класть возле плиты / Фото Pexels

Электроника

Конечно, не стоит ставить микроволновку, мультиварку или тостер прямо у плиты. Высокая температура может привести к порче этих приборов и даже может расплавить их, если плита нагреется очень сильно.

Консервы

Консервы – это один из самых стойких продуктов, которые можно хранить в своей кладовке. Но если вы будете хранить продукты возле плиты или над ней, это может привести к тому, что они испортятся еще до того, как вы успеете их открыть.