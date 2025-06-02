Люди всегда жалеют, что годами не выбрасывали эти 7 вещей
- Люди часто держат дома ненужные вещи, такие как старая одежда, мебель, остатки краски, товары для детей, старое постельное белье, дополнительная посуда и старая электроника, которые лучше выбросить.
- Если вы не использовали вещь в течение года или она непригодна к использованию, от нее следует избавиться, чтобы освободить место и избежать лишнего хлама.
Есть вещи в доме, которые жалко выбросить – и поэтому их держат в шкафах годами, надеясь, что когда-то они снова будут использоваться. Но время идет, и со временем становится понятно, что от некоторых предметов нужно было избавиться значительно раньше.
Если вы готовитесь к переезду, или же просто перебираете старые вещи и хлам, вы можете наткнуться на немало неожиданных находок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И некоторые из них лучше выбросить сразу, а не складывать в шкафы.
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Неношеная старая одежда
Если одежда вам не подходит, не создает комфорта и вышла из моды, вам она точно не нужна. То же касается и вещей, на которых появились дырки, потертости или другие признаки старения. Правило заключается в том, что если вы не одевали вещь в течение года, вы, вероятно, и не будете скучать по ней.
Старая мебель
Если вы купили новый стол, нет смысла держать в кладовке старый на случай, если он вам когда-нибудь понадобится. Скорее всего, эта старая мебель просто годами будет занимать место в ваших шкафах, комнатах и гаражах, и так никогда и не будет использована.
Старую мебель не нужно хранить дома / Фото Pexels
Остатки краски
Если вы делали ремонт, и у вас осталось совсем немного краски, побелки, обоев или чего-то другого, хранить их годами нет никакого смысла. Если вы впоследствии снова начнете ремонт, гораздо более разумным решением будет купить новую краску, ведь старая к тому моменту уже испортится.
Товары для младенцев и детей
Если какие-то вещи уже не подходят вашему ребенку по размеру или возрасту, не стоит из-за сентиментальности хранить каждую рубашку, штаны и ботинки – вы можете смело пожертвовать эти вещи или передать друзьям.
То же касается и материалов для рукоделия и творчества, которых вы не касались годами.
Старое постельное белье
Если у вас дома есть дырявые простыни, загрязненные скатерти и потертые полотенца, нет никакого смысла держать их в доме дальше. Время от времени все эти вещи нужно обновлять, и это нормально. Тщательно пересмотрите все вещи в своем шкафу для постельного белья – и все, что порвалось, больше не подходит к вашему стилю, или имеет пятна, должно остаться в прошлом.
Дополнительная посуда
Сколько пищевых контейнеров, кастрюль и сковородок вы используете на самом деле? Вся старая, изношенная и непригодная к использованию посуда должна исчезнуть с ваших полок, чтобы освободить место для новой.
Но старые сковородки еще можно обновить. Ранее мы уже рассказывали, как почистить сковородку снаружи от черного нагара.
Старая электроника
Когда вы в последний раз пользовались DVD-проигрывателем? Если вы уже не можете вспомнить, тогда нет смысла держать его дома – как и кипы старых кассет. То же касается и мобильных телефонов, компьютеров и радиоприемников.